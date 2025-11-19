Secondo le ultime riferite dal giornalista Fabrizio Romano su Youtube, il passaggio di Granit Xhaka dal Sunderland alla Juventus nel mese di gennaio sarebbe impossibile. Questo perché il club inglese non vorrebbe privarsi di un calciatore attualmente fondamentale per gli schemi di Le Bris.

Juventus, Romano: 'Impossibile che Xhaka lasci il Sunderland per approdare a gennaio in bianconero'

Negli scorsi giorni si è diffusa a macchia d'olio la notizia che avrebbe voluto la Juventus pronta a corteggiare già dal prossimo gennaio Granit Xhaka, centrocampista svizzero passato la scorsa estate dal Leverkusen al Sunderland.

Una voce sulla quale però il giornalista Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza in maniera diretta sul proprio canale Youtube: "E' vero che la Juve gradirebbe rinforzarsi a centrocampo inserendo una pedina in più ma è altrettanto vero che in questo momento non c'é nessun discorso particolarmente avanzato. Comolli però è stato molto chiaro nelle dichiarazioni degli scorsi giorni, sottolineando come per il club bianconero quello di gennaio non sarà un mercato semplice. Vedremo se sarà una finestra invernale fatta magari di opportunità, ma i tifosi devono togliersi dalla testa colpi da 50 o 60 milioni di euro. Xhaka certamente non costa quelle cifre ma è un calciatore che andava preso in estate.

Vederlo partire dal Sunderland in questo inverno è una cosa che mi definiscono, sia l'entourage dello svizzero sia il club inglese, impossibile".

Romano ha proseguito: "La Juventus da quello che so non ci sta neanche provando perché sa che tutte le parti interessate hanno una visione comune. Il Sunderland infatti è la squadra rivelazione dell'attuale Premier League e Xhaka rappresenta il faro del club inglese. E' il suo leader a centrocampo e per lui la società rosso bianca ha investito tanto nella scorsa estate, oltre 20 milioni di euro per un giocatore che non è proprio giovanissimo. Quindi pensare di portarlo in Italia in una stagione che lo vede protagonista con la maglia del Sunderland è poco credibile".

Il giornalista ha infine concluso: "L'altro profilo che è circolato attorno al nome della Juventus è quello di Sacha Boey ma da quello che mi risulta, è stato più il Bayern Monaco ad averlo proposto ai bianconeri che viceversa. Il club piemontese infatti aveva chiesto informazione ai tedeschi per Stanisic, calciatore croato solido e di fisicità che può giocare su entrambe le fasce. In quell'occasione, il Bayern aveva rispedito al mittente la richiesta della Juve, controproponendo Boey. La cosa era accaduta in estate e si sta ripetendo in questi ultimi giorni. Vedremo se Comolli aprirà o meno le porte al possibile arrivo del terzino".

Juve, chi è Sacha Boey

Sacha Boey è un terzino destro dal profilo moderno, esplosivo sulla fascia e dotato di una notevole intensità atletica.

La sua velocità nello scatto e la resistenza gli consentono di garantire continuità sia in spinta che in fase di ripiegamento, rendendolo un elemento prezioso nelle transizioni. Sul piano difensivo si distingue per aggressività nei contrasti e ottime capacità di recupero palla, mentre in costruzione offre soluzioni avanzate grazie a controllo palla pulito, dribbling funzionale e una crescente precisione nei cross.