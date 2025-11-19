Nel mercato di gennaio, la Juventus sarà principalmente concentrata sulle opportunità che potranno presentarsi nelle prossime settimane, senza programmare investimenti eccessivi ma restando vigile su situazioni favorevoli. In questo contesto, si inserisce il nome di Sacha Boey, tornato nuovamente sul tavolo della dirigenza bianconera. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il terzino del Bayern Monaco è stato nuovamente offerto alla Juventus: “È stato riproposto alla Juventus durante gli ultimi giorni, le ultime settimane. È un terzino che, al Bayern, ha fatto grande fatica”.

Una dichiarazione che fotografa perfettamente il momento del giocatore, arrivato in Germania con aspettative elevate ma incapace finora di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

La Juventus avrebbe voluto Stanisic

Boey non è un nome nuovo per la Juventus. Il suo profilo era già stato proposto la scorsa estate, ma i bianconeri non avevano ritenuto l’operazione né prioritaria né funzionale al progetto tecnico. Romano ha spiegato che Comolli, all’epoca, aveva individuato un altro calciatore come più adatto alle esigenze della squadra: “La Juve ha cercato un altro giocatore del Bayern, Stanisic”. Il croato, capace di ricoprire più ruoli nella linea difensiva, rappresentava un’opzione particolarmente gradita alla Vecchia Signora, grazie alla sua duttilità e alla maggiore affidabilità mostrata nelle ultime stagioni.

Tuttavia, il Bayern Monaco si è opposto alla sua cessione, chiudendo ogni spiraglio di trattativa e proponendo nuovamente Boey come alternativa.

La Juventus si ritrova così a dover valutare se accettare questa opportunità o se attendere un’occasione più vantaggiosa. In un mercato complesso come quello di gennaio, spesso sono proprio i giocatori in uscita dai top club a rappresentare soluzioni di immediato utilizzo, ma la Juve non è intenzionata a forzare decisioni. Comolli e il suo staff studieranno ogni possibilità con attenzione, consapevoli che la priorità resta mantenere equilibrio finanziario e coerenza tecnica.

Thiago Motta ancora fermo

Parallelamente alle tematiche di mercato, resta sullo sfondo anche la situazione legata a Thiago Motta.

L’allenatore, esonerato dalla Juventus nel marzo scorso, è ancora sotto contratto e quindi a libro paga della società bianconera. Nonostante ciò, come raccontato da Romano, non sembra avere alcuna fretta di rientrare in panchina: “Thiago Motta, ripeto in maniera molto chiara, non ha intenzione di allenare quest’anno”. Un’affermazione che conferma l’intenzione del tecnico italo-brasiliano di prendersi un anno sabbatico dopo le tensioni e le complessità vissute durante l’ultima stagione.

L’idea del suo entourage è quella di valutare con calma il prossimo progetto sportivo, considerando solo proposte che possano garantirgli un percorso solido e coerente. Secondo Romano, il piano di Thiago Motta sarebbe già definito: “Thiago Motta pensa di poter ripartire la prossima stagione 26-27, per cui questa è l’idea di Thiago Motta”.

Un orizzonte temporale che permetterà alla Juventus di gestire senza fretta anche l’aspetto contrattuale, mentre il club continuerà a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi intelligenti e funzionali.