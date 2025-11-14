Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, Miralem Pjanic sarebbe l'uomo giusto al momento giusto per la Juventus. Secondo lui infatti il bosniaco regalerebbe al club piemontese quelle geometrie e quella classe che a oggi mancherebbero nella mediana bianconera.

Balzarini è sicuro: 'Pjanic sarebbe l'uomo giusto nel momento ideale per questa squadra'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della notizia di mercato che vorrebbe Miralem Pjanic fra i nomi attenzionati dalla Juventus per il mercato di gennaio ha detto: "Pjanic sarebbe l'uomo giusto nel momento ideale.

Mi sono convinto di questo, anche se non ho nessuna pretesa di portare idee al club che ha i suoi professionisti per fare mercato. Ovviamente chi non la pensa come me è liberissimo di dire altro ma provo fastidio nel leggere quei giudizi tranchant di tifosi che reputano il bosniaco un calciatore finito. Non credo che loro vorrebbero essere giudicati nel mestiere che fanno tutti i giorni e allo stesso tempo non vedo perché dovrebbero giudicare le qualità di Pjanic. È vero, parliamo di un giocatore che quando venne alla Juventus tanti anni fa subì delle critiche per la sua lentezza, ma è altrettanto vero che una precisione di passaggi come i suoi non si è più vista, senza parlare dell'incisività su punizione che vantava.

Quello dei calci da fermo peraltro sarebbe un altro tema da affrontare, perché la Juventus in questi anni ha avuto la media di 20 punizioni dal limite a stagione e se ricordo bene le ultime segnate hanno la firma di Vlahovic, nel 2024/25 o addirittura prima".

Balzarini ha proseguito: "Diciamo quindi che anche in quel fondamentale la Juventus dovrebbe sopperire, trovando un calciatore che non dico segni ogni punizione, ma che aumenti le percentuali di andare in rete quando capita un calcio da fermo. Detto questo, non starò qui a criticare se Pjanic non dovesse arrivare, perché c'è una società predisposta a trovare un elemento per quello che è un ruolo fondamentale e che manca a questa squadra, il play.

Colui che ha velocità di pensiero e che soprattutto riesca a mettere gli attaccanti davanti alla porta".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini sull'ipotesi Pjanic

Le parole di Balzarini su Pjanic hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Non contesto la tua idea a prescindere. Dico solo che non avrei problemi ad accettare un Modric 40enne piuttosto che un Pjanic 35enne", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ci sono squadre tipo il Bayern Monaco che per anni ha sempre fatto un solo grande colpo a stagione. Noi non riusciamo proprio a imparare niente? A giugno si dovrebbe puntare tutto su Sandro Tonali anche se ci volessero 100 milioni".