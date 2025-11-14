L’evoluzione della media spettatori in trasferta nel panorama calcistico italiano (al netto di limitazioni), continua a offrire spunti di analisi sempre più dettagliati. L’ultimo aggiornamento delle medie spettatori complessive dei club, suddivisi tra Serie A e Serie B, permette di osservare come il divario tra le squadre del massimo campionato e quelle cadetto rimanga evidente, ma con alcuni casi interessanti che testimoniano la crescita di realtà emergenti. Al tempo stesso, diversi club storici mostrano segnali di flessione sugli numeri degli spalti.

In Serie A, come da tradizione, sono i top club a dominare le prime posizioni della graduatoria. La Juventus mantiene saldamente il primato. Seguono la Roma e l’Inter, stabilmente sul podio. Subito dietro si collocano la tifoseria della Cremonese, sorprendentemente in crescita, e un gruppo di tifoserie storiche come Lazio, Napoli, Milan e Bologna, tutte con numeri significativi di tifosi in trasferta, ma distanti dal vertice.

Interessante anche la situazione nella parte centrale della classifica, dove realtà come Lecce, Genoa, Parma e Pisa continuano a consolidarsi con risultati in progressivo miglioramento. Atalanta e Como confermano i numeri degli scorsi anni, mentre i numeri in trasferta di Fiorentina e Torino sembrano in leggero calo.

In zona più bassa, Sassuolo, Udinese e Verona.

In Serie B la Sampdoria domina la scena

Sul fronte della Serie B, la graduatoria evidenzia un mosaico eterogeneo. Se in casa è il Palermo a comandare come media spettatori, in trasferta la Sampdoria registra numeri più alti. Sampdoria, Palermo, Avellino e Modena si inseriscono tra i club di A come numeri di tifosi in trasferta. Più staccate, realtà come Bari, Reggiana, Spezia, Padova e Pescara. Agli ultimi posti, solo Sudtirol e Virtus Entella non superano i 100 spettatori in trasferta di media.

La classifica delle trasferte

Di seguito la graduatoria completa delle trasferte fino all'11° turno di Serie A e al 12° di Serie B.