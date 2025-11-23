L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato al discusso calcio di rigore tolto alla Juventus nella gara con la Fiorentina. Secondo Calvarese Doveri avrebbe fatto bene a revocare il penalty ai bianconeri, in quanto Vlahovic sarebbe stato il primo a commettere il fallo su Pablo Mari. Una visione condivisa anche dal giornalista Enrico Varriale.

Calvarese: 'Giusta la revoca del rigore ai bianconeri, è Vlahovic a trattenere per primo Pablo Mari'

Nella gara giocata fra Fiorentina e Juventus, match terminato per 1-1, c'è stato un episodio arbitrale che sta facendo discutere in queste ore.

Nello specifico, il giudice di gara Doveri ha prima assegnato e poi tolto alla Juventus un calcio di rigore a Dusan Vlahovic. Una vicenda di cui ha voluto scrivere nel dettaglio l'ex fischietto di Serie A Gianpaolo Calvarese sul proprio account X: "In Fiorentina-Juve, la chiave è la cronologia: è Vlahovic il primo a trattenere Pablo Marì, solo in un secondo momento viene trattenuto a sua volta. Giusta la revoca del rigore con OFR da parte di Doveri".

Un post, quello dell'ex arbitro, che in poche ore ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi e generato oltre 300 repliche. "Ma perché è intervenuto il Var dopo una decisione sul campo dell'arbitro? Guida può intervenire solo quando l'arbitro non vede alcune situazioni degne di nota non sulle decisioni prese.

Perché le regole vengono disattese? Così si crea confusione e si alimentano sospetti", scrive un utente su X.

Un altro poi scrive a Calvarese provocatoriamente: "La chiave è che non conoscete le dinamiche dello sport che arbitrate. Quando Vlahovic passa deve tenere dietro il difensore, lo insegnano da piccoli. Ma vi piace troppo essere protagonisti, in ogni campo e con ogni squadra. W l'arbitro di campo".

Juventus, Varriale: 'L'arbitro sbaglia a fischiare il rigore a Vlahovic perché è lui il primo a trattenere il difensore'

Dell'episodio arbitrale fra Fiorentina e Juventus ha scritto su X anche il giornalista Enrico Varriale: "L'arbitro sbaglia nel fischiare il rigore a Vlahovic che è il primo a trattenere Pablo Mari, e viene giustamente corretto dal VAR.

Ottimo invece Doveri nel sospendere il gioco per i vergognosi cori discriminatori nei confronti del serbo. La speranza è che si faccia sempre così".

Varriale, restando in tema Juventus, ha poi scritto la propria opinione in merito alla partita andata in scena fra i viola e i bianconeri al Franchi: "Non va oltre il pari la Juventus sul campo della Fiorentina. Nel primo tempo dopo aver rischiato su una traversa di Kean la squadra di Spalletti trova nel recupero il gol con Kostic. Ma nella ripresa i viola pareggiano con Mandragora e controllano. Un punto che alla Juve serve poco".