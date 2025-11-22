Nel prepartita di Fiorentina-Juventus il neo Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini è stato intervistato ai microfoni di Dazn e parlando del tecnico bianconero Luciano Spalletti, ha sottolineato quanto la società si aspetti grandi cose dal toscano. Chiellini si è poi soffermato sui rinnovi apparentemente in stallo sia di Kenan Yildiz che di Dusan Vlahovic.

Chiellini parla chiaro: 'La Juventus si aspetta tanto da Luciano Spalletti'

Il neo Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Fiorentina-Juventus e riferendosi al tecnico bianconero Luciano Spalletti ha detto senza tanti giri di parole: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti.

Ha avuto un po' di tempo per lavorare in queste due settimane e sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro. Siamo contenti, ma è sempre il campo a parlare. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco bene Vanoli e so cosa può dare".

Un'investitura importante quella fatta da Chiellini nei confronti di Luciano Spalletti, che va incontro alla visione dipinta da John Elkann. L'ad di Exor, nella presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina andata in scena circa 10 giorni fa, aveva parlato di Spalletti in questi termini: "È importante che oggi la Juventus trionfi e sicuramente un allenatore che ha l'esperienza di Spalletti deve portare questa squadra a vincere.

Perché è quello che tutti i tifosi si aspettano giustamente da un club di questo livello".

Chiellini e il rinnovo di contratto di Yildiz e Vlahovic

Chiellini ha poi affrontato il tema dei contratti di Yildiz e Vlahovic, ricordando che il giovane turco dispone ancora di un accordo valido per tre anni e mezzo. Ha sottolineato come vi sia soddisfazione reciproca e l’intenzione condivisa di proseguire il percorso insieme, precisando che eventuali discussioni relative a un rinnovo saranno affrontate in futuro.

Chiellini ha inoltre evidenziato le elevate aspettative per la stagione in corso, auspicando che entrambi i calciatori possano esprimere appieno le proprie qualità.

Juventus, il rinnovo di Yildiz non sarebbe più solo una questione economica ma anche tecnica

Al netto delle parole di Chiellini, il rinnovo fra Yildiz e la Juventus resterebbe in stallo. Le ultime indiscrezioni dicono che il calciatore avrebbe chiesto un importante aumento di ingaggio rispetto al milione e mezzo che percepisce attualmente, ma anche delle garanzie per il futuro. Il turco vorrebbe legarsi a un club ambizioso, pronto a fare il salto di qualità e giocarsela in maniera stabile per le prime posizioni del campionato.