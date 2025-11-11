Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube e commentando le prime parole da amministratore delegato della Juventus di Damien Comolli, ha sottolineato come il club bianconero non potrà effettuare grandi manovre di mercato a gennaio a causa della scarsa disponibilità economica della società.

Chirico: 'A gennaio Comolli ha fatto capire che non si farà quasi nulla sul mercato a causa delle scarse disponibilità'

Il giornalista Marcello Chirico ha commentato le prime parole da amministratore delegato della Juventus di Damien Comolli: "Il francese tra i tanti argomenti toccati, ha fatto capire che nel mercato di gennaio non si farà praticamente nulla.

Perché? Beh, le disponibilità economiche sono quelle che sono, ovvero ridotte e quindi bisognerà tenersi la squadra mediocre che abbiamo adesso. Comolli ha poi aggiunto di fidarsi dell'operato svolto da Spalletti, perché gli piace come lavora. In merito a questo, credo quindi che si continuerà con il toscano a prescindere dal raggiungimento della Champions. Dovrebbe proprio succedere una catastrofe per far si che le parti si separino, ma al momento la volontà è quella di proseguire a braccetto"

Chirico ha aggiunto: "Credo sia giusto cosi, perché è meglio tracciare un percorso con una persona che cambiare ogni anno e inoltre Spalletti è anche un allenatore bravo. Si lascino perdere quelle voci che vorrebbero Antonio Conte in separazione con il Napoli perché di rientro alla Juventus in estate.

Da quello che so io Elkann ha completamente depennato il nome del salentino dopo quanto accaduto nella scorsa estate. Per Conte il cancello della Continassa è chiuso definitivamente".

Chirico ha concluso: "Secondo Comolli in Champions possono vincere anche i club che non hanno il fatturato più alto. Detto ciò, il francese ha poi sottolineato come per la Juve sarebbe ideale ricominciare ad avere almeno un predominio nel campionato italiano, piuttosto che in campo europeo. Insomma passo dopo passo, una cosa che peraltro non sarà facile tornare a ottenere. Perché comunque ci sono le milanesi e ora anche il Napoli è tornato a vincere gli scudetti. La Juventus è quindi finita? Per me no, io sono già passato per periodi in cui non si vinceva per anni e dopo di quelli sono iniziati cicli incredibili".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Comolli? Bravo nel caso Kolo Muani, per il resto il nulla'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Unica nota positiva per Comolli è stata la fermezza con il PSG, nel caso Kolo Muani. Per il resto solo il nulla. Vuoto tecnico e vuoto dirigenziale" scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Oggi è un giorno triste, l'incoronazione di un tizio francese che pronti via ci ha comprato non uno ma ben tre bidoni e dall'alto del suo egocentrismo ci dice pure di "dormire sonni tranquilli".