Da quando Luciano Spalletti è approdato alla Continassa, la Juventus ha cambiato passo in maniera evidente. I risultati raccolti dai bianconeri sotto la guida del tecnico toscano raccontano infatti di una squadra che, pur tra alti e bassi, è riuscita a mantenere un rendimento complessivamente molto positivo.

Il bilancio parla chiaro: 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Un ruolino di marcia che ha permesso alla Juventus di conquistare 38 punti sui 57 disponibili nelle ultime giornate di campionato. Numeri che collocano la squadra piemontese tra le più performanti della Serie A nello stesso arco temporale.

Terzo miglior rendimento del campionato

Guardando alla classifica costruita prendendo in considerazione lo stesso numero di partite giocate, la Juventus si piazza al terzo posto per punti conquistati. Meglio dei bianconeri sono riuscite a fare soltanto due squadre: il Milan e l’Inter.

I rossoneri hanno infatti raccolto 42 punti, pur avendo ancora una gara da disputare, quella in programma questa sera contro la Lazio. Ancora più impressionante il percorso dell’Inter, capace di conquistare addirittura 50 punti sui 57 disponibili nello stesso periodo.

Da segnalare anche il rendimento del Napoli, che ha fatto registrare praticamente lo stesso cammino della Juventus con 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, confermandosi su livelli molto simili a quelli della squadra guidata da Spalletti.

Roma indietro nella corsa Champions

Se Juventus e Napoli viaggiano su ritmi simili, decisamente più complicato è invece il cammino della Roma. I giallorossi, diretti concorrenti dei bianconeri nella corsa alla Champions League, hanno raccolto appena 30 punti nelle ultime 18 partite di campionato.

Un bottino che evidenzia una certa discontinuità nei risultati e che, al momento, tiene la Roma alle spalle della Juventus nella lotta per il quarto posto. Anche per i capitolini però resta da disputare una partita, quella in programma oggi alle ore 18.00 contro il Como, che potrebbe permettere alla squadra di Gasperini di rimontare i bianconeri in graduatoria. Per la Juventus, intanto, i numeri certificano un percorso di crescita importante sotto la guida di Spalletti.