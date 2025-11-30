Nelle scorse ore il giornalista Massimo Pavan ha parlato su Youtube della Juventus e della prestazione fatta da Jonathan David nel match vinto comunque dai bianconeri contro il Cagliari per 2-1.

Pavan: 'Il rendimento di David fa film horror, altro che Ice Man'

Il giornalista Massimo Pavan ha registrato un video sul canale Youtube di Tastiera Velenosa nel quale parla della Juventus e nel dettaglio della prestazione fatta da Jonathan David contro il Cagliari: "L'Infortunio di Vlahovic è un bel problema per la Juventus perché chi lo dovrà sostituire, Jonathan David, si sta dimostrando assolutamente inadatto.

Altro che Ice man, il canadese si sta sciogliendo come neve al sole e il suo rendimento finora è stato mostruoso, da film horror. Ok, ha un buon tocco palla, persino migliore di Vlahovic, ma sbaglia troppi appoggi e nel finale col Cagliari lui e Openda hanno gestito un paio di ripartenze in maniera inguardabile. Poi stiamo parlando di un attaccante che non tira mai in porta, una cosa che non è giustificabile per un giocatore che fa quel ruolo. La speranza era che il match col Bodo Glimt potesse sbloccare sia David che il belga e invece non è stato cosi".

Pavan ha proseguito: "La prestazione che hanno offerto e mi riferisco soprattutto a David, visto che Openda ha giocato 10 minuti, è stata inaccettabile, intollerabile e inguardabile.

Come può un calciatore che ha quell'ingaggio e che arriva dalla Francia con una grande nomea, commettere degli errori tecnici assolutamente non accettabili. Purtroppo non si capisce se il fulcro del problema nasce da una questione fisica o psicologica, perché magari lo Stadium gli mette soggezione. Fatto si è, che adesso si crea una dinamica molto negativa, visto che la Juventus affronterà avversarie con difese molto forti come Napoli, Bologna e Udinese in coppa Italia, senza il suo titolare".

Il giornalista ha concluso: "La Juve si trova in una situazione molto complicata e Spalletti dovrà trovare al questo problema una soluzione, che forse non si chiama ne David ne Openda, ma Kenan Yildiz. Bisognerà quindi sperare che il turco si trasformi definitivamente in quel bomber che abbiamo visto con il Cagliari, perché mi sembra l'unica soluzione per contrastare il Napoli, il Bologna e la Roma.

Non è certo un caso che nel finale della partita di ieri lo stadio fosse un brusio continuo: le sensazioni non sono buone e aver faticato tanto col Cagliari è la conferma di un momento davvero delicato".

Juve, i numeri di David

Le parole di Pavan su David sono effettivamente suffragate da numeri impietosi: il canadese in 17 presenze ufficiali con la maglia della Juventus ha siglato appena due reti, di cui uno nella prima giornata di Serie A contro il Parma e la seconda nei giorni scorsi nella trasferta norvegese in Champions League. Statistiche al di sotto delle aspettative per un calciatore che nel Lille era abituato a segnare molti gol ogni stagione.