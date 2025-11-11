Ademola Lookman resta nei radar della Juventus. L'attaccante nigeriano potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio, con il club bianconero che continua a tenere d'occhio la situazione. Tutto gira attorno alla possibile cessione di Jonathan David, dato che attualmente la Vecchia Signora non avrebbe la liquidità per intavolare una vera trattativa con l'Atalanta.

La Juve non molla Lookman, anche la Roma sul nigeriano

L'inizio di stagione è stato turbolento per il classe '97 Lookman, complice la mancata cessione in estate. Dopo la conferma, la situazione potrebbe riproporsi a gennaio con diverse squadre che potrebbero provare ad intraprendere una trattativa con il club bergamasco.

Tra i club maggiormente interessati c'è proprio la Juventus che potrebbe ritornare sul 28enne nigeriano dopo l'interesse estivo. L'Atalanta chiede una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto ai 45-50 dello scorso giugno. Stando ad alcuni rumors di mercato, il club bianconero starebbe valutando la fattibilità dell'affare attraverso la cessione di Jonathan David che sarebbe finito nel mirino di Tottenham, Chelsea e Milan. Con il possibile addio del canadese, la società juventina avrebbe la liquidità necessaria per accaparrarsi le prestazioni del numero 11 bergamasco. Oltre a questo incastro, la Vecchia Signora deve far conto al sondaggio da parte della Roma che ha in Gasperini un grande estimatore di Lookman, nonostante le frizioni dell'ultimo periodo insieme a Bergamo.

I giallorossi potrebbero quindi effettuare uno sforzo economico per accontentare l'allenatore e giocarsi le proprie chance in ottica Scudetto.

Sia per la Roma che per la Juventus, Lookman rappresenterebbe un colpo a cinque stelle e darebbe imprevedibilità al reparto offensivo. Velocità, dribbling e capacità realizzativa. Tutte caratteristiche che fanno del nigeriano uno dei calciatori più importanti del panorama italiano ed internazionale.

Pressing del Barcellona su Vlahovic, proposto Christiansen come contropartita

Alla vicenda Jonathan David, si aggiunge un altro tassello fondamentale riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e molti club starebbero valutando delle offerte già per la finestra invernale di mercato.

Una delle squadre maggiormente interessate è il Barcellona che avrebbe opzionato il classe 2000 della Juve come erede perfetto di Lewandowski.

Stando ad alcuni rumors i blaugrana sarebbero pronti a un'offerta con l' inserimento del cartellino di Andrea Christiansen, centrale danese non più intoccabile nelle rotazioni di Flick. Molto dipenderà dalle reali intenzioni del Barcellona e soprattutto dalla volontà della Juventus di privarsi di un elemento fondamentale come Vlahovic, contratto permettendo.