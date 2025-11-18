Nel weekend dal 21 al 23 novembre di Serie A e Serie B si preannuncia un quadro molto variegato sul fronte delle prevendite nei settori ospiti, tra sold out lampo, affluenze moderate e numerosi divieti che riducono la mobilità dei tifosi. In massima serie spiccano tre dati netti: il derby Inter–Milan, con 7.500 biglietti riservati ai rossoneri andati esauriti in poche ore; Udinese–Bologna, dove i tifosi felsinei hanno polverizzato i 1.330 posti disponibili; e Cremonese–Roma, che registra il tutto esaurito con 2.436 tagliandi venduti per il settore dedicato ai giallorossi.

I numeri delle prevendite di Serie A

Il resto del programma è invece condizionato dai provvedimenti delle autorità. Cagliari–Genoa e Napoli–Atalanta si disputeranno con divieto di vendita ai residenti nelle regioni delle rispettive tifoserie ospiti, misura che di fatto azzera la presenza organizzata. Ancora più restrittiva la decisione relativa a Sassuolo–Pisa, dove il settore ospiti sarà completamente vietato ai sostenitori nerazzurri. Si salva solo Verona–Parma, che registra una prevendita più contenuta: circa 300 biglietti acquistati dai tifosi ducali, dato comunque positivo considerando giorno, orario e distanza. Benissimo invece la prevendita per Lazio- Lecce con 724 biglietti staccati dai tifosi salentini finora.

Numero ancora più importante se si considera che la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Lecce è consentita solo per il settore ospiti e unicamente a chi è in possesso della tessera del tifoso dell’U.S. Lecce. Per i residenti nelle altre province e nel resto d’Italia, l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti è invece libero, senza obbligo di tessera del tifoso.

Serie B: boom di cesenati a Monza

Scenario altrettanto eterogeneo in Serie B, dove spiccano alcune trasferte dal buon seguito nonostante la categoria. La più numerosa è quella del Cesena a Monza, con 600 biglietti già venduti ai sostenitori romagnoli. A seguire Entella–Palermo, che vede i rosanero presenti con 150 tifosi finora, mentre numeri più contenuti emergono per Bari–Frosinone (venduti per ora 45 tagliandi) e Modena–Sudtirol, con 60 biglietti venduti.

Più sostanzioso il dato di Mantova–Spezia, che conta 102 presenze nel settore ospiti.

Molte gare, però, saranno segnate da limitazioni: Carrarese–Reggiana è vietata ai tifosi ospiti, così come Sampdoria–Juve Stabia, provvedimento che chiude completamente il settore destinato ai campani. Limitazioni che riducono sensibilmente la mobilità dei sostenitori in un turno che avrebbe potuto offrire numeri particolarmente elevati.

Tra sold out immediati, trasferte di massa e settori chiusi, il prossimo fine settimana calcistico conferma un trend ormai stabile: dove il tifo può muoversi liberamente, la risposta è forte; dove i divieti intervengono, resta il rammarico per un campionato che spesso si gioca davanti a spalti incompleti.