Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la scelta di Luciano Spalletti di schierare per appena due minuti contro la Fiorentina Lois Openda e Jonathan David sarebbe stata poco comprensibile nonché nociva nei confronti dei due attaccanti della Juventus.

Pedullà: 'Spalletti ha pensato di dare uno zuccherino a Openda e David, ma in realtà gli ha dato una bastonata'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle scelte tecniche fatte da Spalletti in Fiorentina-Juventus, gara terminata 1-1, si è concentrato sui cambi chiamati dal toscano: "Mettere in campo Openda e David per due minuti non ha senso, tanto vale tenerli in panchina.

Inserendosi per 120 secondi scagli anzi metaforicamente una pietra addosso a dei calciatori che hanno già il morale sotto ai tacchi. Spalletti ha pensato di avergli dato uno zuccherino ma per me gli ha dato una bastonata definitiva. I cambi nella gara con la Fiorentina e dico questo sperando che nessuno si offenda, Spalletti in primis, erano legittimati a mezz'ora dalla fine. Perché io che sono un'estimatore di Yildiz contro i viola è stato praticamente nullo. Lo stesso Vlahovic credo che abbia fatto una buona partita ma nella ripresa la Juve sembrava avesse bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quanto stava dando il serbo. Non è scritto da nessuna parte che entrambi debbano sempre giocare 90 minuti".

Pedullà ha proseguito: "Non basta quindi che Spalletti lanci a partita in corso Conceicao, perché ad esempio Zhegrova poteva essere utile alla causa. Il kosovaro non può giocare neanche 25 minuti? O c'è una prescrizione medica che glielo impedisce? Lo chiedo perché se l'ex Lille fa fatica a disputare anche uno scampolo di match più consistente, allora tanto vale non portarlo neanche in panchina e lasciarlo a Torino. Quindi penso che Spalletti non debba ricadere nell'errore che ha fatto Tudor di non schierare determinati calciatori comprati in estate perché aveva chiesto altro. Spalletti deve essere super partes e far vedere qualcosa di suo, perché io ero convinto che con il toscano la Juventus avrebbe potuto fare un sacco di punti.

Non vorrei essere costretto a cambiare idea".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Forse Spalletti non vuole turbare gli equilibri dello spogliatoio'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "Sembra quasi che Spalletti ci stia andando coi guanti bianchi e non voglia fare troppi cambiamenti per non creare turbative nello spogliatoio", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non è la prima volta che Spalletti, fa queste cose, io mi sentirei preso in giro, e mi arrabbierei di brutto".