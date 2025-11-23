Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un duro messaggio su X nei confronti dell'organigramma societario della Juventus, accusandolo di essere distaccato dalla realtà calcistica del club e di non tutelare a sufficienza i propri tesserati. Mecca è sceso a fianco di Spalletti rispetto alle critiche che stanno già piovendo sul tecnico.

Mecca critico: 'Società distaccata, che tristezza, che mediocrità'

Edoardo Mecca è tornato a scrivere della Juventus dopo i messaggi che lo stesso aveva pubblicato nella giornata di ieri e subito dopo il pareggio dei bianconeri contro la Fiorentina.

Lo speaker radiofonico, evidentemente ancora deluso dalla prestazione fatta dai ragazzi di Spalletti al Franchi, questa volta ha però alzato il tiro, prendendosela con la società: "Comunque una società in silenzio davanti ad eventi gravi come gli insulti razzisti ricevuti da Vlahovic è quanto di più stucchevole si possa vedere. Una società lontana da tutto quello che dovrebbe essere la base: proteggere la propria squadra e anche la dignità. Che tristezza. Che distacco. Che mediocrità. Rialzati, Juve".

Mecca in un secondo post ha poi analizzato la situazione dell'allenatore della Juventus, andando contro la tendenza di qualche tifoso che sta già puntando il dito su Spalletti: "Non erano solo colpe di Tudor, non sono colpe di Spalletti, qualsiasi allenatore (anche il migliore del pianeta Terra) si troverebbe davanti a una squadra assortita malissimo priva di personalità e leadership, che alle prime difficoltà sbaglia giocate elementari.

O diamo tempo di lavorare per provare a cambiare qualcosa oppure ogni volta saremo punto e a capo. Cambiare allenatore ogni cinque mesi che non è la soluzione. Poi fate come volete".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Società campione di lassismo totale'

Le parole di Mecca hanno trovato il consenso di tantissimi tifosi della Juventus: "Ben detto. Non solo l'arbitraggio e i cori sono indegni. Ma prima di tutto lo è questa società campione di lassismo totale (e con l'imperdonabile macchia di aver pure votato Gravina). Ps. l'amministratore delegato forse è troppo impegnato a organizzare il mercato di gennaio, visto che a 40 giorni dall'apertura non ha ancora scelto un ds. E poi in che lingua avrebbe esternato le sue rimostranze contro Var e cori indegni?", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Noi abbiamo una società? Chi dovrebbe parlare? Uno dei prestanome che si addormentano allo stadio? Sei mai stato negli studi professionali di questi incaricati che sembrano piccoli uffici di commessi viaggiatori? L’unica maniera per rialzarsi è che “quello” venda".