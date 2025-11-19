La Juventus e Dusan Vlahovic si avvicinano a un momento cruciale della loro storia recente. Al termine della stagione, infatti, le parti si siederanno a un tavolo per decidere se proseguire insieme oppure se separarsi. Una scelta tutt’altro che semplice, che coinvolge aspetti tecnici, economici e strategici per il futuro del club bianconero e dell’attaccante serbo.

Nelle ultime ore, il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra DV9 e la Juventus: “C’è ancora distanza tra le parti, una distanza economica tutt’altro che facilmente colmabile in questo momento, ma vedremo“.

Grande attaccamento di Vlahovic alla Juventus

Nonostante ciò, Moretto ha evidenziato come né la Juventus né Vlahovic sembrino avere particolare fretta di arrivare a una soluzione immediata. L’attaccante, arrivato a Torino nel gennaio 2022, è uno dei punti cardine del progetto tecnico e, allo stesso tempo, rappresenta una delle principali risorse economiche della società. La sua posizione, quindi, va valutata con calma e lungimiranza. Lo stesso Moretto ha infatti ribadito: “Vedremo se poi dopo ci saranno evoluzioni in un senso o nell’altro nei prossimi mesi. Sicuramente la Juventus non ha fretta, Vlahovic nemmeno”.

Nel frattempo, però, l’attaccante serbo continua a mostrare un atteggiamento professionale esemplare.

Nonostante le incertezze contrattuali, infatti, Vlahovic resta totalmente concentrato sul campo e sul rendimento con la maglia bianconera. Un aspetto sottolineato dallo stesso Moretto: “Sta dimostrando a tutti Vlahovic quanto ci tiene alla Juventus e quanto voglia fare bene con la maglia bianconera”.

Vlahovic lavora a parte

Negli ultimi giorni, DV9 ha dovuto fare i conti con un affaticamento all’adduttore che lo ha costretto a lavorare a parte nell’allenamento del 19 novembre. Pur non essendo un problema grave, lo staff sta monitorando con attenzione la situazione fisica del giocatore, anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Vlahovic ha comunque svolto una seduta personalizzata sul campo, un segnale incoraggiante in vista della sfida contro la Fiorentina.

L’attaccante serbo avrà ora due giorni per recuperare completamente e mettere minuti nelle gambe prima del match. Sarà poi Luciano Spalletti a valutare se schierarlo dal primo minuto o se preservarlo in vista della delicata partita europea contro il Bodo Glimt. Una scelta non semplice, considerando l’importanza di entrambe le gare per il momento stagionale della Juventus e proprio sull’importanza dei prossimi incontri si è espresso Giorgio Chiellini. La squadra abbia la necessità di dare un segnale forte. I bianconeri vogliono lasciarsi alle spalle il periodo difficile vissuto tra metà ottobre e i primi giorni di novembre, quando risultati e prestazioni non sono stati all’altezza delle aspettative. Adesso, con il ritorno di molti nazionali e con un gruppo più compatto, l’obiettivo è ripartire con determinazione.