La Juventus osserva con crescente attenzione il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, punto fermo del Milan e tra i migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, è finito nuovamente sotto i riflettori del mercato. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Mirko Di Natale, che sul proprio profilo X ha scritto: "La Juve continua a seguire con particolare interesse Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026 e le negoziazioni per il rinnovo sono attualmente in stallo".

Maignan, prestazioni da numero uno e un futuro tutto da scrivere

I bianconeri starebbero monitorando la situazione contrattuale dell’estremo difensore, consapevoli del valore assoluto del giocatore e della possibilità, tutt'altro che remota, che Maignan possa diventare un’opportunità di mercato a parametro zero qualora non arrivasse l’accordo per il prolungamento con il club rossonero.

Del resto, le prestazioni del portiere francese continuano ad attirare l’attenzione di mezza Europa. Già con la Roma, il transalpino aveva tenuto in piedi la compagine guidata da Massimiliano Allegri, parando un penalty a uno specialista come Paulo Dybala e difendendo i pali del diavolo con interventi che gli erano valsi la palma dell'MVP.

Anche nel derby milanese giocato ieri sera, Maignan è stato protagonista di una partita straordinaria: ha neutralizzato un calcio di rigore a Calhanoglu e contribuito in modo determinante alla vittoria del Milan per 1-0 nella stracittadina lombarda. Un rendimento che ne conferma la statura internazionale e che non è passato inosservato.

Non sorprende, infatti, che club di primissima fascia come il Chelsea stiano seguendo Maignan da tempo, attratti dalla possibilità di mettere le mani su un portiere di livello mondiale senza dover affrontare un esborso per il cartellino nel caso in cui la situazione contrattuale dovesse complicarsi ulteriormente.

Juventus, se per Maignan scendessero in campo le grandi d'Europa le cose si farebbero complicate

In questo scenario, la Juventus rischia di trovarsi a competere con potenze economiche ben più attrezzate. I budget della Premier League o della Liga, nettamente superiori a quelli della Serie A, renderebbero la sfida particolarmente ardua per i bianconeri, che pur apprezzando Maignan, potrebbero faticare ad avvicinarsi alle cifre che club come il Chelsea sarebbero in grado di mettere sul piatto per il francese.

Per ora, la Juventus resta alla finestra, osservando con interesse e sperando che lo stallo tra Maignan e il Milan possa aprire spiragli. Ma il duello, qualora si accendesse davvero, si preannuncia tutt’altro che semplice.