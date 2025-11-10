Negli ultimi giorni, il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare negli ambienti di mercato, questa volta accostato alla Juventus. Tuttavia, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le indiscrezioni che vorrebbero il centrocampista dell’Inter nel mirino bianconero non trovano conferme concrete. L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e Juventus”, ha spiegato Moretto, chiudendo di fatto la porta alle voci che avevano iniziato a circolare con insistenza.

Una smentita netta, che riporta serenità in casa nerazzurra e raffredda l’interesse, almeno per ora, dei bianconeri.

Nessuno scambio in programma

Negli ultimi giorni si era parlato anche di un’ipotesi di scambio tra Inter e Juventus, con Frattesi al centro di una possibile operazione incrociata. Su questo punto, Moretto ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, facendo chiarezza: “Si è parlato tanto negli ultimi giorni di una possibilità di un’operazione con la Juventus legata a qualche scambio. Ovviamente è chiaro che Luciano Spalletti è sempre stato un grandissimo ammiratore di Davide Frattesi, però ad oggi vi dobbiamo dire che Frattesi è assolutamente concentrato sul presente, vuole recuperare al meglio il suo stato di forma, al meglio il suo minutaggio.

Ad oggi è tutto fermo, quindi insomma vi aggiorneremo poi se cambierà qualcosa, ma in questo momento non ci risultano situazioni in merito”.

Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni: Frattesi non è in uscita dall’Inter, né la Juventus ha avviato contatti per sondare il terreno. Il centrocampista, arrivato in nerazzurro la scorsa estate e ancora alla ricerca della miglior condizione fisica, rimane concentrato sui suoi obiettivi con la squadra di Chivu.

Dunque, almeno per il momento, non ci sarebbe nulla di concreto tra la Juventus e Frattesi. Le priorità bianconere restano altre, con la dirigenza più focalizzata sul futuro del centrocampo e sulla gestione di alcuni giocatori in uscita.

Il rientro dei nazionali

Nel frattempo, Luciano Spalletti ha deciso di concedere qualche giorno di riposo alla sua squadra dopo le ultime settimane di intenso lavoro. La ripresa degli allenamenti della Juventus è fissata per il 13 novembre, quando i giocatori non impegnati con le rispettive nazionali torneranno al JTC per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

Il tecnico bianconero, però, dovrà fare i conti con numerose assenze: ben dieci giocatori sono stati convocati dalle rispettive nazionali e rientreranno a scaglioni. I primi a tornare a Torino saranno Locatelli, Cambiaso, Vlahovic, Kostic e Conceicao, attesi per martedì 18 novembre. Gli ultimi a fare ritorno saranno invece Yildiz, David, Openda e Zhegrova, che dovrebbero rivedersi al centro sportivo solo a partire dal 20 novembre, appena due giorni prima della delicata sfida contro la Fiorentina.

Un periodo di pausa utile per ricaricare le energie e permettere a Spalletti di riorganizzare il gruppo, in attesa del rientro dei nazionali e delle prossime sfide che chiuderanno l’anno solare.