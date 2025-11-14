La Juventus si avvicina alla sessione invernale di mercato con grande prudenza e con una strategia che, almeno per gennaio, non prevede investimenti significativi. Le limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario rappresentano un ostacolo concreto, motivo per cui la società bianconera sembra orientata a intervenire soltanto in caso di reali opportunità e senza programmare colpi di alto profilo. Questo approccio è stato confermato anche da Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha svelato alcuni dettagli sui piani della dirigenza e sui prossimi passaggi operativi.

Il club avrà un confronto diretto con Luciano Spalletti, nuovo tecnico bianconero, per discutere linee guida e prospettive in vista dell’apertura del mercato. Romano ha dichiarato: “La Juventus approfondirà la questione mercato con Luciano Spalletti tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. In quei giorni, infatti, è previsto un incontro diretto tra la dirigenza bianconera e il commissario tecnico per discutere la programmazione di mercato. Si affronterà certamente il tema dei rinforzi, ma, come già indicato, il nome importante per il centrocampo è più probabile e più atteso in estate, piuttosto che nella sessione di gennaio”.

Nessun contatto per Frattesi

Un incontro che sarà utile soprattutto per impostare la strategia a medio termine, più che per pianificare interventi immediati: le parti valuteranno eventuali opportunità, ma la sensazione è che la sessione invernale sarà interlocutoria.

La Juventus osserva, attende, e rimanda i possibili investimenti significativi alla prossima estate, quando ci sarà margine economico e tecnico per intervenire con più decisione.

Nel frattempo, diversi nomi sono stati accostati ai bianconeri, soprattutto per rinforzare il centrocampo, considerato uno dei reparti più bisognosi di alternative. Tra questi è spiccata la candidatura di Davide Frattesi, giocatore molto apprezzato da Spalletti e già nel mirino di vari club in passato. Tuttavia, Fabrizio Romano ha voluto smentire qualsiasi trattativa in corso: “Davide Frattesi è stato a lungo nella lista del Napoli l’anno scorso e anche in quella della Roma, ma alla fine l’Inter ha scelto di trattenerlo.

Per quanto riguarda la Juventus, al momento non risulta che si stia lavorando a uno scambio, al di là dell’apprezzamento di Luciano Spalletti. Storicamente, Frattesi è un giocatore che Spalletti ha sempre stimato, anche da CT della Nazionale italiana, ma non risulta che la Juve abbia avviato contatti con l’Inter per uno scambio a gennaio”.

Bernabé piace, ma non per gennaio

Nonostante la stima dell’allenatore, dunque, l’operazione non sembra al momento percorribile, anche per la difficoltà di intavolare uno scambio con l’Inter, società che considera il centrocampista un elemento centrale del progetto tecnico.

Un altro profilo accostato alla Juventus è quello di Adrian Bernabé, talento del Parma che ha attirato l’attenzione di molti club italiani ed europei.

Anche in questo caso, però, le possibilità di un affare a gennaio appaiono ridotte, come ribadito dallo stesso Romano: “Per quanto riguarda Bernabé a livello di costi andrebbe ben sopra le aspettative forse del mercato invernale della Juventus. Ed ecco perché oggi è un profilo apprezzato, come può essere da molti club, ma non consideriamo Bernabé come un discorso imminente o vicino per quanto riguarda il calciomercato di gennaio”.

In conclusione, la Juventus si prepara a un mercato di gennaio senza fuochi d’artificio, focalizzato su valutazioni e incontri strategici più che su operazioni concrete. Le vere manovre, come confermato, sembrano rimandate all’estate.