Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come quella attuale, sia la Juventus più scarsa che abbia mai visto. Secondo Mecca inoltre, i bianconeri mancherebbero di personalità e carattere.

Mecca non fa sconti alla Juve: 'Questa è la rosa più scarsa che io abbia mai visto'

"Sono giunto a questa conclusione: per me la rosa della Juventus attuale è la più scarsa che abbia mai visto", questo è il messaggio scritto da Edoardo Mecca nelle scorse ore sul proprio account X. Un post, quello dello speaker radiofonico, che arriva nonostante la vittoria arrivata nei minuti di recupero della Juventus per 2 -3 sul campo del Bodo Glimt in Champions League.

Mecca, scendendo nel dettaglio della gara giocata in Norvegia dai bianconeri, ha poi aggiunto: "Prima di ogni modulo, questi giocatori devono capire dove si trovano e che devono essere mentalmente presenti nella partita per 96 minuti, non solo un tempo. E possono farlo giocando a calcio, come per larghi tratti del secondo tempo. La maglia della Juventus va sudata, altrimenti deve essere tolta. La reazione nella ripresa porta tre punti pesantissimi. Yildiz è stato decisivo, migliore in campo insieme a Conceicao. Sciagurati Adzic e Cabal. Peccato per il gol annullato a Miretti perché era stato un capolavoro".

Mecca si è poi focalizzato sulla prestazione individuale di Adzic: "Ieri sera ha giocato una partita horror ma sarebbe sbagliato in questo momento addossargli tutte le colpe.

Il ragazzo è giovane e talentuoso e va fatto crescere insieme a tutta la squadra. Gli si diano le opportunità per migliorare, che passano anche da partite simili".

Infine lo speaker ha dedicato qualche riga anche al tecnico dei bianconeri: "Spalletti Ai microfoni di Sky coglie il punto sulla situazione della Juve: “I giocatori sentono il peso della responsabilità, non trovano mai il coraggio per rischiare le giocate”. È tutto lì. Essere consapevoli di voler vincere le partite e non aver paura di qualsiasi avversario. A prescindere da tutto".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'La rosa attuale è la più giovane, nessuno di esperienza'

Le parole di Mecca in poche ore hanno scatenato la discussione sul web: "Non è del tutto falso, soprattutto se la rapportiamo alle Juve del triennio 2008-2010 dove avevamo ancora Buffon, Chiellini, Cannavaro, Barzagli, Bonucci, Marchisio, Camoranesi, Del Piero.

Certo, tutto il resto comprato da Blanc e Secco era il peggio del peggiore odierno", scrive un utente su X.

Un altro replica allo speaker dicendo: "Sono giusto a questa conclusione, la rosa della Juventus attuale è la più giovane che abbia mai visto. Probabilmente troppo. Nessuno di esperienza, nessuno che abbia vinto e sappia come si fa. Forse troppo per il peso della Juve".