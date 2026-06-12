Il mercato estivo si intreccia sempre più con le esigenze economiche e progettuali dei grandi club italiani. Juventus e Roma sono chiamate a fare i conti con possibili cessioni, tra giovani talenti in cerca di spazio e big che potrebbero garantire preziose plusvalenze. Nel frattempo il Milan continua a lavorare alla propria riorganizzazione societaria, ma nelle ultime ore avrebbe incassato il no definitivo di Ralf Rangnick.

Miretti verso l'addio alla Juventus: Fiorentina e Bologna alla finestra

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino nel corso dell'estate c'è Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel settore giovanile bianconero, sarebbe infatti considerato uno dei profili sacrificabili nell'ambito del processo di rinnovamento della rosa. Pur continuando a essere ritenuto un talento di prospettiva, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Continassa.

Secondo le indiscrezioni di mercato, sulle tracce del giovane mediano si sarebbero mosse Fiorentina e Bologna. Entrambe le società vedrebbero in Miretti un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro, convinte che il giocatore possa ancora esprimere gran parte del proprio potenziale. La Juventus non si opporrebbe a una sua partenza e avrebbe fissato una valutazione di almeno 12 milioni di euro.

Per il mediano inoltre, attenzione anche al Napoli.

La Roma rischia di perdere Koné, mentre il Milan incassa il no di Rangnick

Situazione delicata anche in casa Roma. Il club giallorosso è impegnato nella corsa alle plusvalenze necessarie per rispettare gli accordi con l'UEFA e scongiurare eventuali sanzioni. L'obiettivo sarebbe quello di generare circa 60 milioni di euro entro il 30 giugno. Gian Piero Gasperini ha pubblicamente espresso la volontà di trattenere tutti i principali elementi della rosa, ma l'assenza di offerte soddisfacenti per i giocatori considerati secondari potrebbe portare a decisioni più dolorose.

Tra i possibili sacrificati figura Manu Koné. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Eduardo Hagn, il centrocampista francese sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal.

I londinesi avrebbero la forza economica necessaria per soddisfare le richieste romaniste, fissate attorno ai 50 milioni di euro.

Capitolo finale dedicato al Milan e alla ricerca di nuove figure dirigenziali. Secondo quanto raccontato dal giornalista Matteo Moretto su YouTube, Ralf Rangnick avrebbe deciso di chiudere definitivamente la porta ai rossoneri. Il commissario tecnico dell'Austria avrebbe chiesto pieni poteri decisionali e la possibilità di inserire uomini di propria fiducia all'interno dell'organigramma societario. Richieste che non avrebbero ricevuto risposte concrete da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Di fronte al protrarsi dell'attesa, il dirigente tedesco avrebbe quindi scelto di proseguire la propria avventura con la nazionale austriaca, cancellando di fatto una pista che aveva alimentato diverse discussioni nelle ultime settimane.