La Juventus è molta attiva sul fronte calciomercato. La società bianconera vuole rinforzare l'organico a gennaio così da permettere al neo tecnico Luciano Spalletti di esprimere il miglior gioco possibili con interpreti di grande spessore. Uno dei tasselli mancanti è l'acquisto di un difensore di grande caratura e tra i nomi sul taccuino della Vecchia Signora ci sarebbe anche quello di Nathan Akè che potrebbe lasciare il Manchester City.

La Juve monitora Akè per gennaio

L'olandese classe 95 non è più intoccabile nelle rotazioni di Pep Guardiola e starebbe valutando l'addio per giocare con regolarità.

Un discorso simile a quello di Manuel Akanji che in estate è approdato in Italia vestendo la maglia dell'Inter. La Juventus sta osservando la situazione e potrebbe provare ad intavolare una trattativa con i Citizens facendo leva sulla volontà del calciatore. I bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, una formula che al momento non è presa in considerazione dal club di Manchester che valuterebbe solo offerte a titolo definitivo vicine ai 30 milioni di euro. Akè rappresenterebbe un grande colpo per la Vecchia Signora visto che il 30enne olandase incarna le caratteristiche per rendere al meglio nel modulo di Spalletti. Forte fisicamente, veloce, duttile ma soprattutto molto bravo nell'impostazione dal basso, caratteristica fondamentale per i difensore del tecnico di Certaldo.

L'olandese del City non è l'unico profilo seguito dalla Juventus che continua a monitorare la situazione di Kim Min-Jae che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a gennaio. La trattativa non appare facile vista la volontà del club bavarese di monetizzare dalla cessione del coreano, la cui valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro.

Idea Schlager per il centrocampo

Altro colpo che la Juventus vorrebbe mettere a segno a gennaio è quello di un forte centrocampista che possa dare qualità e quanità alla mediana a disposizione di Spalletti. Anche in quest'ottica, la dirigenza sta sondando diversi profili anche internazionali e tra questi spunta anche la candidatura di Xaver Schlager, centrocampista austriaco in forza al Lipsia.

Il classe 98 è ormai diventato un calciatore conosciuto in Europa grazie alla sua esperienza in Bundesliga ed ha attirato su di sè l'interesse di molti top club come la Juventus. I bianconeri vorrebbero capire i margini di manovra per impostare una vera trattativa con il Lispia che chiede una cifra vicina ai 25 milioni per lasciar partire il classe 97. Al momento non si può parlare di un affare concreto o in fase avanzato ma di un'idea che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Altro profilo monitorato è quello di Morten Frendrup del Genoa, la cui valutazione si aggira attorno ai 18-20 milioni. C'è da capire anche la volontà del Grifone di privarsi di un calciatore fondamentale, vista la posizione in classifca ed un inizio di stagione non esaltante.