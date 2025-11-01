La Juventus inizia a muoversi per la prossima campagna estiva di calciomercato. La società bianconera è alla ricerca di giocatori di grande spessore tecnico, soprattutto a centrocampo. Viste le difficoltà nell'arrivare a Sandro Tonali, il club bianconero sta sondando alternative al mediano del Newcastle e tra queste spunta quella che porta a Lorenzo Pellegrini che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Roma nella prossima estate.

La Juve monitora Pellegrini, anche il Napoli sul calciatore

Il numero sette della Roma presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed al momento non ci sarebbe la fumata bianca per il rinnovo.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando la situazione ed in caso di mancato accordo tra il classe 96 ed il club capitolino, potrebbe provare ad intavolare una vera e propria trattativa con l'entuorage del ragazzo. La Vecchia Signora non è però l'unico club che sta osservando la vicenda Roma-Pellegrini; infatti, anche il Napoli sarebbe molto interessato al giocatore qualora si liberasse a parametro zero. Già nella scorsa sessione di mercato, Antonio Conte aveva opzionato il 29enne italiano per rinforzare il centrocampo partenopeo con la dirigenza che ha successivamente virato su altri obiettivi come McTominay e Gilmour. Gli azzurri potrebbero quindi ritornare alla carica ed essere una rivale importante per la Juventus.

Pellegrini rappresenterebbe un ottimo colpo per il centrocampo bianconero dando fantasia e visione di gioco. Le sue caratteristiche andrebbero ad amalgamarsi bene al possibile 4-3-3 proposto da Spalletti. Infatti, il centrocampista italiano può svolgere sia il ruolo di mezz'ala d'inserimento ma anche di play davanti alla difesa.

Idea Szymanski per la trequarti

Altro reparto che potrebbe esser rinforzato è la trequarti ed in particolare le corsie esterne, fondamentali nel 4-3-3 spallettiano. La società bianconera sta già sondando diversi profili per accontentare il tecnico ed uno dei più seguiti è quello Sebastian Szymanski che tanto bene sta facendo con la maglia del Fenerbahce, e che era già nel mirino bianconero tempo fa.

Sia in campionato che nelle competizioni europee, il classe 99 ha dimostrato grandi qualità nel dribbling e nel saltare l'uomo. Le sue qualità e prestazioni hanno attirato l'interesse di diversi top club. La Juventus è uno di questi e sta monitorando la situazione. Difficile già una possibile trattativa a gennaio vista la volontà del Fenerbahce di trattenere l'esterno polacco ma l'affare potrebbe essere solo rimandato con i bianconeri che potrebbero ritornare alla carica a giugno mettendo sul piatto una cifra vicina ai 25 milioni di euro.