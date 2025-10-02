La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare l'organico ed, in particolare, il centrocampo, già nella sessione invernale di calciomercato. Sono diversi i profili dalla dirigenza e, tra questi, spunta anche quello di Morten Frendrup, faro della mediana del Genoa.

I bianconeri monitorano Frendrup

Oltre ai vari Hojbjerg e Milinkovic Savic, i bianconeri starebbero valutando il profilo del mediano danese che, da diverse stagioni, si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista al Genoa.

Sia con i precedenti allenatori che con Vieira, il classe 2001 ha offerto prestazioni di qualità e quantità attirando l'interesse di diverse big italiani come l'Inter che, la scorsa estate, aveva provato ad intavolare una trattativa con il Grifone senza successo. Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe effettuare un tentativo per gennaio vista la volontà del 24enne di cimentarsi con il calcio europeo e di giocare in un top club. Al momento si parla di un sondaggio, di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere corpo. La trattativa non appare, però, facile vista la volontà della società rossoblù di cedere il calciatore solo di fronte ad offerte fuori mercato, attorno ai 30 milioni di euro.

Frendrup rappresenterebbe un'ottima alternativa per il centrocampo bianconero, vista la sua capacità tattica e grande duttilità. Il danese può occupare sia il ruolo di diga davanti alla difesa assieme a Thuram, ma anche di play e mezz'ala in un eventuale passaggio al 4-3-3.

Retroscena Vlahovic, rifiutata l'offerta del Villareal

Dusan Vlahovic è stato uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte mercato estivo. Il bomber serbo, il cui rinnovo contrattuale scade nel giugno 2026, è stato accostato a diverse squadre europee tra cui il Villarreal, avversaria dei bianconeri nella seconda giornata di Champions League. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Sottomarino giallo avrebbe provato ad intavolare una trattativa con l'entourage del bomber ex Fiorentina ma senza successo e per questo ha successivamente virato su Mikautadze.

Un rifiuto, quello di Vlahovic, legato sia all'aspetto economico, visto il contratto di 12 milioni che percepisce alla Juve sia alla volontà di lasciare la Juventus solo per un top team europeo che possa garantirgli un grande palcoscenico. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi visto l'interesse di diverse società di spessore come Atletico Madrid e Bayern Monaco che potrebbero provare a strapparlo alla Vecchia Signora prima della conclusione del contratto.