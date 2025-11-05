Rinforzare l'organico così da ritornare competitiva in Italia ma anche in Europa. È questo l'obiettivo della Juventus molto attiva sul fronte mercato e desiderosa di regalare al neo tecnico Luciano Spalletti giocatori idonei per il suo 4-3-3. Si legge in quest'ottica il sondaggio nei confronti di Francisco Trincao, esterno portoghese che la Vecchia Signora ha affrontato nell'ultima giornata di Champions League.

La Juve monitora Trincao per l'estate

Dopo parantesi non esaltanti al Barcellona ed al Wolverhampton, il classe 99 ha trovato la sua dimensione in patria diventando uno dei calciatori più importanti dello Sporting Lisbona con il quale ha conquistato due campionati.

La sua crescita è stata evidente ed ha attirato l'interesse di diversi club europei tra cui la Juventus. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero monitorando il 25enne portoghese e potrebbero provare ad intavolare una reale trattativa con lo Sporting per il prossimo giugno. Una trattativa che al momento sembra complicata vista la volontà del club portoghese di trattenere Trincao e di cederlo solo di fronte ad offerte fuori mercato attorno ai 45-50 milioni. Quindi al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti ma di un'idea, di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

Trincao rappresenterebbe un bel colpo per il club bianconero e potrebbe diventare un elemento di grande rilievo per il sistema di gioco utilizzato da Spalletti.

Infatti, il portoghese è molto duttile e può occupare entrambe le corsie ed essere così un'alternativa ai vari Yildiz e Conceicao.

Non solo Juve, anche il Napoli su Frattesi

Davide Frattesi è uno dei nomi più caldi per la prossima sessione invernale di calciomercato. Il classe 99 non è riuscito a ritagliati uno spazio significativo nelle rotazioni di Chivu e starebbe valutando la cessione per gennaio, così da giocare con continuità ed essere ancora al centro della Nazionale del ct Gattuso. Gli estimatori in giro per l'Italia ed Europa non mancano a comciare dalla Juventus che già la scorsa estate aveva provato ad aprire dei discorsi con l'Inter ma senza poi avere seguito.

Oltre ai bianconeri, ci sarebbe un nuovo interesse da parte del Napoli su richiesta di Antonio Conte.

Il tecnico partenopeo vuole rinforzare il centrocampo visto l'infortunio di De Bruyne e la possibile partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. I partenopei potrebbero quindi mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni per accontentare l'Inter e battere la concorrenza della Juventus. I bianconeri potrebbero giocarsi la carta Manuel Locatelli ma molto dipenderà dalla volontà dell'Inter di cedere un calciatore importante ad una diretta rivale per lo Scudetto.