Nelle scorsi giorni alla Juventus è stato accostato insistentemente il nome di Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese attualmente in forza al Lecce. Un'indiscrezione che lo stesso direttore sportivo dei giallorossi Pantaleo Corvino ha voluto spegnere a Tuttosport.

Corvino respinge il corteggiamento dei bianconeri per Tiago Gabriel: 'Resta con noi'

In questi giorni si sta parlando molto del possibile mercato che effettuerà la Juventus nella finestra invernale di gennaio. Tanti i nomi accostati al club bianconero, fra cui Tiago Gabriel, giovane difensore eclettico classe 2004 attualmente in forza al Lecce.

Il portoghese, avrebbe quindi catturato l'attenzione dell'ad bianconero Damien Comolli ma nella giornata di oggi il direttore sportivo del club pugliese Pantaleo Corvino ha voluto fare chiarezza sulla vicenda: "Tiago Gabriel piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest'anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".

Queste le parole dette ai microfoni del quotidiano piemontese Tuttosport da Corvino che poi, parlando del nuovo metodo di lavoro della Juventus basato sulla sostenibilità economica del club ha aggiunto: "Mi fa piacere che la Juve insegua questo obiettivo.

Io e il presidente Sticchi Damiani abbiamo iniziato nel 2020".

Corvino ha poi espresso la convinzione che un allenatore capace di imporsi in Serie A possa ottenere risultati di alto livello in qualsiasi contesto. A suo giudizio, guidare la Juventus rappresenta una sfida complessa, ma qualora esista una figura in grado di affrontarla con successo, questa sarebbe proprio Spalletti.

Interrogato su Vlahovic, Corvino ha infine preferito non formulare consigli diretti, pur ribadendo l’elevato valore dell’attaccante serbo, da lui definito come uno dei profili più completi e competitivi attualmente presenti nel panorama calcistico europeo.

Corvino, con Tiago Gabriel un altro talento in erba scoperto

Nel frattempo, in casa Lecce continua a brillare la stella di Pantaleo Corvino, maestro indiscusso nello scovare talenti inesplorati.

L'ennesima testimonianza di questo arriva proprio dal profilo di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 prelevato lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora, club della Primeira Liga, per appena 1 milione e 250 mila euro. L’investimento, apparentemente contenuto, si è rivelato un colpo di genio: dopo pochi mesi in Serie A, lo stopper giallorosso ha già almeno quadruplicato il proprio valore di mercato, attirando l’interesse di diversi club italiani, fra cui proprio la Juventus e esteri, confermando ancora una volta la lungimiranza del direttore sportivo salentino nella costruzione di plusvalenze e giovani prospetti.