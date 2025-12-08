Adin Licina, talento classe 2007 del Bayern Monaco, in Germania fatica a trovare spazio ma ora lo stanno corteggiando anche Milan, Juventus e Inter. A quanto pare in particolare Igli Tare, ds rossonero, starebbe valutando l'opportunità di portare il giovane trequartista a Milano già nel mercato di gennaio.

Gli esperti di mercato sostengono che l'agente di Adin Licina abbia già ricevuto varie chiamate da parte di grandi club europei. Tra questi, la Juve, l'Inter, la Real Sociedad e lo Sporting Lisbona. Al Bayern Monaco, il classe 2007 fatica a trovare spazi e il club tedesco sembra intenzionato a dargli la possibilità di giocare.

Ecco perché non è esclusa la possibilità che possa cambiare squadra a gennaio, in prestito secco o con una cessione che permetta ai tedeschi di mantenere un parziale controllo sul cartellino del giocatore.

Idea Licina per il Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe uno dei club più vicini in questo momento al diciottenne di origini montenegrine. Licina sarebbe da tempo un osservato speciale e Tare starebbe già lavorando per allestire un'operazione speciale con il Bayern. L'idea sarebbe quella di consentire ai Die Roten di mantenere una percentuale sulla rivendita o un'opzione futura per la recompra.

I rossoneri potrebbero garantire a Licina un posto da titolare in Milan Futuro. Dopo essersi assicurati il cartellino di Arizala (esterno sinistro classe 2005, preso dall’Independiente Medellin a circa 3 milioni più percentuale sulla prossima rivendita, che arriverà a Milano a gennaio), il club rossonero punta dunque ad aggiungere alla seconda squadra un altro talento.

Licina può giocare sia come ala destra che come centrocampista offensivo. E magari potrebbe anche essere aggregato alla prima squadra per essere valutato da Allegri. Il Milan sta costruendo, come la Juve, l'Atalanta e l'Inter, punta a costruire una seconda squadra formata soprattutto da giovani, in cui accogliere stelline e promesse internazionali, per farle crescere in un contesto sufficientemente competitivo. Nel caso specifico, la Serie D italian. Il Milan Futuro è infatti retrocesso la scorsa stagione dalla serie C.

Licina, più vicino al Milan che alla Juve o all'Inter: la mossa di Tare

In Germania danno ancora la Juventus come favorita sulla corsa a Licina. Bind racconta che il Bayern permetterà al giovane talento Adin Licina di lasciare se lasciare subito o a giugno la squadra per farsi le ossa altrove.

E in caso di una cessione a giugno, l'Ajax e i biancoreri sarebbero in vantaggio rispetto a tutti gli altri interlocutori. Per la stampa italiana, invece, sarebbero già in corso delle trattative fra Die Roten e rossoneri.

Tare starebbe lavorando a un trasferimento a basso costo, con una clausola di riscatto elevata o, eventualmente, un'opzione di riacquisto a favore del Bayern. Licina è un centrocampista offensivo con eccellenti doti tecniche, elegante nella gestione del pallone, dotato di spiccato istinto per il dribbling e di creatività. Sa rendersi utile su entrambe le fasce, essendo a suo agio con entrambi i piedi. Sa anche muoversi bene tra le linee e gestire il pallone. Volendo, quindi, potrebbe anche trasformarsi in un buon regista avanzato.

"Mi piace correre verso gli avversari e provare a dribblarli" ha ammesso il talento del Bayern in una recente intervista. Per sfondare, ha bisogno di crescere fisicamente e tatticamente. Come lui stesso ha più volte rivelato, sta lavorando per imparare a difendere. E per migliorare le sue prestazioni atletiche.

Ma perché il Bayern Monaco dovrebbe cedere un giocatore così promettente? Il punto è che il giovanissimo è stato superato nelle gerarchie da Lennart Karl. Con l'imminente recupero di Musiala e l'affermazione di Michael Olise, Licina dovrebbe aver già intuito che per lui, da qui a giugno, sarà quasi impossibile trovare spazio, anche perché finora il tecnico Vincent Kompany finora non lo ha mai preso in considerazione.