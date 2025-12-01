Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus per qualificarsi in Champions League l'anno prossimo dovrebbe scrollarsi di dosso la timidezza che anche il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha intravisto nei suoi calciatori.

Balzarini: 'O la squadra sconfigge la timidezza citata da Spalletti o il quarto posto non lo prende'

"O la Juve sconfigge la timidezza o il quarto posto non lo prende", questo è il monito che Gianni Balzarini ha lanciato tramite i microfoni del suo canale Youtube nelle ultime ore. Una frase che alla quale il giornalista ha fatto seguito: "A quel punto bisognerebbe accontentarsi di una coppa diversa da quella della Champions League, ma per il club bianconero è di fondamentale importanza rientrare fra le prime quattro.

Quindi Spalletti ha di fronte un grandissimo lavoro da fare da qui fino al termine della stagione. Certo, il toscano avrà commesso pur degli errori, come d'altronde li facciamo tutti noi ogni giorno e mi riferisco soprattutto ai cambi. Mi piacerebbe ad esempio vedere con più continuità Edon Zhegrova, ma non penso che Spalletti goda nel tenerlo solo perché sono i tifosi a chiederglielo. Avrà le sue buone ragioni e prima o poi il suo momento arriverà, visto che parliamo di un esterno superiore alla media".

Balzarini ha proseguito: "Detto che Spalletti ha commesso e può commettere in futuro degli errori, su altre cose gli do completamente ragione. Perché quando sostiene, come ho già accennato, che questa squadra è timida dice il vero e la timidezza è il presupposto più sbagliato che ci sia per giocare in un grande club come la Juventus.

Non puoi portare quella maglia o portare avanti certe tradizioni se non hai la faccia tosta necessaria".

Su Yildiz infine Balzarini ha detto: "Credo che quei 45 minuti in cui Spalletti lo ha tenuto in panchina a Bodo abbiano avuto un effetto devastante sul turco. Il ragazzo si è sentito messo in discussione tecnicamente dal toscano e quella panchina gli è stata decisamente utile, visto come ha giocato sia in Norvegia che contro il Cagliari".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Dire che manca coraggio è un modo carino per dire che mancano attributi'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Gianni Effettivamente è da qualche anno che siamo una Juve con la faccia pulita, educata, perbene, non cattiva.

Da quanto tempo non cerchiamo tiri da fuori, punizione dal limite proteste per falli subiti e commessi" scrive un utente su Youtube.

Un altro ha aggiunto: "La Juve attuale non e timida, è insipida con un unico pizzico di sale che si chiama Yildiz e un po' di pepe che si chiama Conceicao".

Infine un altro tifoso sottolinea: "La timidezza è un modo educato per dire non hanno attributi".