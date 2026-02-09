Il prossimo calciomercato estivo potrebbe accendere un nuovo derby d’Italia, questa volta lontano dal campo e combattuto a colpi di milioni. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Konstantinos Koulierakis, difensore centrale di proprietà del Wolfsburg, considerato uno dei profili emergenti più interessanti del panorama europeo. Un nome che sta scalando posizioni nelle agende dei direttori sportivi e che potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di trasferimenti.

Inter e Juventus alla finestra: il prezzo lo fa il Wolfsburg

Sia Inter che Juventus sono alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, con l’obiettivo di ringiovanire e allo stesso tempo aumentare la qualità della linea difensiva. Koulierakis risponderebbe quindi perfettamente a questo identikit: giovane, già abituato a un campionato competitivo come la Bundesliga e con margini di crescita ancora importanti. Proprio per questo motivo il Wolfsburg avrebbe fissato una richiesta economica considerevole, che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che riflette non solo il valore attuale del calciatore, ma anche il suo potenziale futuro.

Per Inter e Juventus si tratterebbe di un investimento rilevante, da valutare con attenzione anche alla luce delle rispettive strategie finanziarie.

I nerazzurri potrebbero pensare a Koulierakis come a un innesto ideale per rimpiazzare uno fra Acerbi o De Vrij, mentre i bianconeri potrebbero vederlo come un potenziale sostituto di Federico Gatti, stopper piemontese per molti in uscita dalla Continassa.

Le qualità tecniche e fisiche di Koulierakis

Dal punto di vista tecnico e fisico, Konstantinos Koulierakis incarna il prototipo del difensore moderno. Alto, strutturato e forte nei duelli aerei, abbina una notevole prestanza fisica a una buona velocità sul lungo, qualità che gli consente di reggere anche contro attaccanti rapidi. A livello tecnico si distingue per la pulizia nell’impostazione dal basso, una caratteristica sempre più richiesta nel calcio contemporaneo.

È abile nell’anticipo, legge bene le situazioni difensive e mostra una personalità già matura nonostante la giovane età. Tutti elementi che spiegano perché Inter e Juventus lo considerino un obiettivo concreto e perché il Wolfsburg sia deciso a non fare sconti per lasciarlo partire.