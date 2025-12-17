Denzel Dumfries dovrà restare fermo per almeno due o tre mesi dopo l’operazione alla caviglia: il suo stop ha già acceso il fantamercato. Non è comunque detto che il sostituto arrivi a gennaio.

L’Inter ha comunicato che Denzel Dumfries è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra il 16 dicembre scorso, presso la Fortius Clinic di Londra. Per l'olandese si parla di un ritorno a marzo. Magari per il derby. In rosa, i nerazzurri hanno Luis Henrique e Matteo Darmian, non ancora recuperato e utilizzabile da Chicu.

E poi c'è Carlos Augusto, già più volte schierato a destra dall'allenatore romeno.

Il sostituto ideale di Dumfries dovrebbe essere un giocatore che risponde a caratteriste particolari. Non propriamente un terzino che spinge, ma un attaccante esterno educato ai compiti tattici difensivi e con abbastanza per il ripiegamento. Di calciatori così, in Serie A, non ce ne sono. L'unico che potrebbe ereditare il ruolo è Bellanova, un calciatore che l'Inter ha già avuto in rosa e poi scartato.

Luis Henrique, per cui l'Inter quest'estate ha investito 25 milioni di euro, non ha ancora convinto del tutto. Ma l'impressione è che ad Appiano vogliano continuare a dargli fiducia, in attesa di giugno, quando sarà indispensabile pensare a una soluzione più definitiva.

I dati dicono che il brasiliano è partito titolare 7 volte, e che con lui in campo l'Inter ha vinto 6 volte e perso solo una volta, col Liverpool, e non ovviamente per colpa sua.

Dumfries out due o più mesi: l'Inter ragiona sul da farsi

Al ds Ausilio piace molto Palestra. E non è escluso che l'Inter possa fare un tentativo per l'esterno ora in forze al Cagliari. Per arrivare al giovane laterale bisogna però trovare un accordo con l'Atalanta, il club proprietario del cartellino, e risarcire il Cagliari. I sardi sono coperti nel ruolo, ma hanno bisogno di Palestra, che in questi primi mesi si è distinto come uno dei migliori giocatori in rosa.

L'Inter può discutere con i sardi anche sulla base di uno sconticino ulteriore per il riscatto di Sebastiano Esposito.

Il grosso problema è l'Atalanta, che già oggi potrebbe chiedere più di 25 milioni per il cartellino del giovane esterno. L'Inter potrebbe sfruttare due contingenze per risparmiare. La prima, inerente alla nuova regola sullo squad cost, dove pare che la Dea sia fuori parametro: magari l'Atalanta potrebbe aver bisogno di fare delle plusvalere subito. La seconda contingenza riguarda il procuratore di Palestra, che è Lucci, lo stesso di Dzeko e Correa, un referente ben introdotto a viale della Liberazione.

Ci sarebbe poi da capire anche quali sono le intenzioni del ragazzo. Palestra potrebbe essere intenzionato ad andare per gradi e non fare il salto subito. C'è da dire che a nove anni, l'esterno destro del Cagliari entrò nell'accademia Inter andando via l'anno successivo.

E, chissà, magari è interista.

Palestra subito: il piano nerazzurro

Dumfries, comunque, per marzo dovrebbe rientrare, e l'Inter potrebbe anche decidere di evitare una grossa spesa per coprire il ruolo nei prossimi per mesi. D'altro lato, il club nerazzurro potrebbe anche ragionare sulla possibilità di anticipare un investimento, in considerazione della possibile partenza dell'olandese, in modo che il nuovo acquisto abbia il tempo per ambientarsi.

L'impressione è che Dumfries, a fine stagione, andrà via: se l'anno scorso voleva solo una big e non un squadre di più basso livello, in tanti credono che quest'anno voglia proprio andare in Premier League a prescindere...

La soluzione tampone è da escludere.

Qualcuno ha immaginato un tentativo per Ruben García dell'Osasuna, trentaduenne acquistabile a meno di 2 milioni. Un'ala destra versatile, capace di giocare anche a sinistra o da trequartista. Buona qualità nei passaggi chiave, intelligenza tattica, grande resistenza fisica e capacità di occupare spazi intermedi. Ma spendere per un over 30 non rientra nei piani della proprietà.

L'investimento può essere fatto solo per giovani di prospettiva. Tipo Brooke Norton-Cuffy, ventunenne del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere proprio l'inglese in forze ai genoani il rinforzo di gennaio per Chivu sulla fascia destra. Piacciono anche Rafik Belghali dell'Hellas Verona, che però sarà impegnato in Coppa d'Africa, e Moris Valincic della Dinamo Zagabria.