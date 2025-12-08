Dopo l'ultimo passo falso in Premier League contro il Leeds, un pareggio subito nel recupero, il Liverpool arriva con le ossa rotte alla sfida di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21. Il tecnico Arne Slot è sotto processo: una sconfitta contro i nerazzurri di Chivu potrebbe costargli il posto.

Slot a rischio

La situazione di Arne Slot è critica, sotto tutti i punti di vista. L’allenatore olandese, dopo aver conquistato Anfield regalando il ventesimo campionato dei Reds la scorsa estate, sembra avere tutti contro.

La squadra appare scontenta. Il pubblico è insofferente. La stampa lo dà per spacciato. Sei sconfitte nelle prime quindici gare di campionato e un rendimento europeo deludente (tre vittorie e due sconfitte) hanno alimentato dubbi profondi anche nella dirigenza del club.

A mettere ulteriore pressione sul tecnico olandese ci ha pensato poi Mohamed Salah. L'ex Roma, escluso per tre partite consecutive dall’undici titolare, ha reagito con uno sfogo parecchio dopo la gara di Leeds. L'egiziano ha voluto mettere in discussione la gestione tecnica di Slot, lasciando intendere di essere pronto a partire già a gennaio. C'è dunque tensione anche nello spogliatoio.

I senatori del club sono insoddisfatti.

La proprietà è infastidita: dopo una campagna acquisti estiva da record, tutti si aspettavano altri risultati e un gioco molto più convincente. Il timore è che la rottura fra il tecnico e la squadra possa essere insanabile. La sfida con l'Inter dirà se la squadra è ancora con Slot o preme per un suo esonero. Di certo, la dirigenza del Liverpool sta già valutando il da farsi. E in caso di sconfitta in Champions contro i nerazzurri potrebbe arrivare l'esonero dell'ex guida del Feyenoord.

Gerrard ipotesi per il dopo Slot: il Liverpool è in crisi ma Chivu non si fida

Attualmente, il nome più forte per un subentro è quello di Steven Gerrard. Una leggenda del Liverpool, gradita ai tifosi e supportata dalla dirigenza.

Gerrard, in questo momento di crisi, potrebbe essere la figura carismatica capace di ricompattare ambiente e supporter. Da un punto di vista tecnico, sarebbe comunque un rischio. L'ex centrocampista non ha pienamente convinto nelle sue precedenti esperienze come allenatore.

Steven Gerrard ha già allenato l'academy e l'U18 del Liverpool. Poi, dal 2018 si è seduto sulla panchina dei Rangers. In Scozia, in quattro stagioni, ha vinto un solo campionato e ha ottenuto scarsi risultati in Europa. Con l'Aston Villa non è andato oltre un quattordicesimo posto. Gli è andata male anche in Arabia Saudita, con l'Al-Ettifaq, dove ha raggiunto un sesto posto nella prima annata e poi un esonero alla diciassettesima giornata nell'ultima stagione.

A ogni modo, secondo alcune fonti inglesi, Gerrard avrebbe già rifiutato altre proposte proprio per farsi trovare pronto in caso di una chiamata ad Anfield. C'è anche chi sostiene che Slot non verrà esonerato, anche se il Liverpool dovesse perdere contro l'Inter. Alcuni tabloid britannici hanno già scritto che il consiglio di amministrazione dei Reds sarebbe pronto a dare altro tempo all'allenatore olandese, anche perché i dirigenti starebbero valutando altre opzioni oltre a Gerrard. E la politica potrebbe essere quella di non muoversi finché non verrà trovato un sostituto adeguato.

Salah salta la sfida con l'Inter?

A Liverpool sembrano dunque distratti da molte questioni aperte. E la vigilia della sfida in Champions è un giorno di fibrillazione per tutto l'ambiente.

L'Inter di Chivu non si fida. La stampa britannica crede che affrontare i Reds in piena crisi rappresenti un enorme vantaggio tecnico e psicologico per i nerazzurri. Ma a Milano sanno che i campioni del Liverpool non arriveranno mai al Meazza per perdere.

Al momento Mohamed Salah è a forte rischio esclusione per la sfida di Champions League contro i nerazzurri. Slot difficilmente lo avrebbe schierato titolare, ma ora anche il Liverpool sta valutando di lasciarlo fuori dai convocati per l'impegno europeo. Anche l'ex stella del calcio britannico Rooney ritiene che Slot debba ora dimostrare la sua autorità e non coinvolgere il nazionale egiziano Salah nella partita di Champions League contro l'Inter e in quella casalinga di sabato prossimo contro il Brighton.

Slot e la dirigenza decideranno cosa fare nelle prossime ore, ma la rottura appare profonda e, come si dice in questi casi, difficilmente ricomponibile. Virgil van Dijk, capitano della squadra, sembra difendere l'allenatore. Chiamato a commentare le parole di Salah, il difensore ha dichiarato che nessuno può godere di un credito illimitato: "Tutti devono dare il massimo, anche le leggende come Mohamed".