Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, fra la Juventus e la Roma non ci sarebbe in piedi alcuna trattativa per lo scambio che avrebbe visto Weston McKennie passare nella Capitale al posto di Bryan Cristante.

Juventus, Balzarini: 'Scambio McKennie-Cristante? Non c'é niente di vero'

Negli scorsi giorni si era sparsa la voce di calciomercato che avrebbe voluto Juventus e Roma in aperto dialogo per lo scambio riguardante i profili di Weston McKennie e Bryan Cristante. Un'operazione di cui ha voluto parlare sul proprio canale Youtube anche il giornalista Gianni Balzarini: "Alcuni tifosi mi ha chiesto cosa sapessi di questa voce ma per me non c'é niente di vero.

Intanto perché Cristante ha 31 anni, mentre lo statunitense ne ha 27. Quindi già questo confronto di età depone in favore di McKennie, che inoltre e a differenza del romanista, gioca in diverse posizioni con molta naturalezza e con molta disinvoltura. Non riesco veramente a capacitarmi del fatto che qualcuno lo consideri un giocatore mediocre. Mediocre cosa si intende? Tecnicamente, mentalmente? No perché con i piedi lo statunitense mi sembra tutt'altro che scarso".

Balzarini ha proseguito: "Dal punto di vista mentale è un giocatore di una grande intelligenza e se scende in campo con tutti gli allenatori che sono passati da Torino, un motivo ci sarà. Se gioca con naturalezza in tutti i ruoli in cui è stato messo, escluso il portiere perché gli manca solo quello, vuol dire che è una persona intelligente, cioè si sa adattare ai movimenti tipici di questo o quell'altro ruolo.

Quindi non vedo per quale motivo McKennie debba essere considerato un giocatore mediocre. A volte partono questi luoghi comuni, o meglio queste correnti di pensiero, questi flussi o narrazioni per cui quello è scarso e quindi deve rimanere cosi per forza. Lui è arrivato con questa etichetta semplicemente perché veniva dagli Stati Uniti, ma negli USA il calcio è molto praticato a livello giovanile e soprattutto c'è una grande crescita del fenomeno calcio. Quindi sfatiamo quell'idea che gli americani non considerino il calcio, perché basti vedere anche solo il Milan con Pulisic per capire che si tratta ormai di fandonie".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Weston è un grande, chi dice il contrario capisce poco'

Le parole di Balzarini su McKennie hanno acceso il tifo bianconero affezionato al centrocampista americano: "Weston McKennie è un grande. Chi dice il contrario non capisce di calcio" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "McKennie è uno dei giocatori più forti della serie A al momento per consistenza capacità di giocare ovunque e carattere".