L'opinionista Luca Gramellini è tornato a parlare su Youtube dicendo la sua sul recente caso che ha colpito alcuni membri dello spogliatoio della Juventus, rei secondo voci, di aver escluso Jonathan David da cene ed eventi. Un argomento di cui ha parlato in maniera scherzosa anche lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Gramellini ha pochi dubbi: 'Palestra non vestirà mai la maglia bianconera'

Gramellini su Youtube ha detto: "A fronte di quello che è uscito nei giorni scorsi sull'esclusione di Jonathan David da parte di una cerchia del gruppo bianconero, molti mi hanno scritto che era tutta fuffa.

Questo dopo i post su Instagram pubblicati da Perin, Locatelli e Gatti. Ora, io ribadisco, non ho la verità assoluta e non ero ovviamente presente, quindi non posso sapere con certezza quello che è accaduto. Però attenzione ragazzi, quei post che sono usciti sui social a me han fatto sorridere, ve lo dico molto sinceramente. Anzi, semmai se avessi avuto qualche dubbio, forse ora quel dubbio me l'avrebbero rafforzato. Cioè parliamo di foto di una banalità imbarazzante e di una non spontaneità ancora più imbarazzante e guarda caso uscite proprio a seguito di ciò che era stato detto sul canadese. Avrei preferito in tal senso o la totale indifferenza oppure un comunicato della Juventus che fosse intervenuta".

Gramellini, uscendo da questo tema, si è poi focalizzato sul mercato e su un nome accostato con insistenza ai bianconeri, Marco Palestra: "Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo dal vivo coi miei occhi in una partita dell'Under 21, contro la Svezia a Cesena. Quando accadde dissi immediatamente che quello era un giocatore da prendere. Perché quando un ragazzo ha qualcosa di più degli altri, lo vedi subito. Questo sarebbe stato un calciatore da far firmare ieri per la Juventus, ma il club bianconero non fa più quello che era solito fare nel passato, ovvero prendere i giovani promettenti e parcheggiarli in squadre meno competitive per farli crescere. La Juve li lasciava a maturare come sta facendo oggi l'Atalanta con Palestra al Cagliari e poi se lo riportava a casa.

Oggi se tu vuoi andare a prendere il terzino non ti bastano 40 milioni di euro, perché sono quelle le richieste del club bergamasco".

Spalletti: 'Mancati inviti a cena a David? Hanno fatto bene, mette il parmigiano sulle vongole'

Lo stesso Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della partita fra la sua Juventus e la Roma ha parlato di queste voci su David, sdrammatizzando e scherzandoci su: "Hanno fatto bene a non portarlo a cena: la prima volta che l'hanno invitato ha grattato il parmigiano sulla pasta alla vongole e loro non l'hanno più portato".