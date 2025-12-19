Juventus-Roma non è una partita come le altre e questa volta il peso specifico dei 90 minuti dello Stadium sembra gravare soprattutto sulle spalle dei padroni di casa. La sedicesima giornata di campionato, quando il giro di boa è sufficientemente vicino da iniziare a delineare gerarchie e ambizioni, mette di fronte due squadre che guardano allo stesso traguardo: un posto nella prossima Champions League. Eppure, l’avvicinamento al big match racconta di esigenze profondamente diverse.

Juve-Roma, i giallorossi hanno due risultati su tre, i bianconeri puntano solo alla vittoria

La Roma di Gian Piero Gasperini arriverà a Torino con una consapevolezza importante: avere due risultati su tre a disposizione. Un margine psicologico non banale, che permetterà ai giallorossi di affrontare la trasferta senza l’obbligo di forzare la partita, potendo gestire ritmi e momenti del match. Un pareggio, infatti, manterrebbe inalterate le distanze in classifica e consentirebbe ai capitolini di difendere il quarto posto, obiettivo dichiarato della stagione.

Di tutt’altro tenore la situazione in casa Juventus. La squadra di Luciano Spalletti sa bene che solo una vittoria potrebbe rappresentare una vera svolta.

I tre punti rilancerebbero i bianconeri, portandoli a una sola lunghezza proprio dalla Roma e restituendo slancio a una classifica che, fino a questo momento, non ha sorriso quanto sperato. Per questo motivo la Juventus sarà chiamata a impostare il ritmo della partita, prendendo in mano il pallino del gioco sin dal primo minuto e cercando di indirizzare subito l’incontro sui binari più favorevoli.

Juventus, un KO potrebbe pesare più del previsto per la formazione bianconera

Ma se il successo avrebbe il sapore della rinascita, una sconfitta rischierebbe di lasciare cicatrici profonde. È vero: il campionato non è ancora arrivato alla metà e il tempo per recuperare non manca. Tuttavia, un KO interno contro quella che agli occhi di tutti appare come una diretta concorrente per la Champions potrebbe pesare enormemente, non solo sul piano della classifica ma soprattutto su quello mentale.

La “Vecchia Signora” si troverebbe a fare i conti con dubbi, pressioni e una fiducia che stava crescendo dopo la prestazione sfoggiata sul campo del Bologna, dove i bianconeri si sono imposti per 0 a 1 con carattere.

Ecco perché Juventus-Roma è una partita fondamentale soprattutto per chi gioca in casa. Per i bianconeri è un bivio stagionale; per i giallorossi, una prova di maturità da affrontare con lucidità e pragmatismo.