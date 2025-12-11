Sono state durissime le parole di Luca Gramellini, opinionista che su Youtube ha definito un insulto alla decenza umana il primo tempo giocato dalla Juventus in Champions League contro il Pafos, compagine cipriota poi battuta per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Weston McKennie e Jonathan David.

Della gara dell'Allianz ha scritto su X anche il giornalista Francesco Oppini.

Gramellini: 'Il primo tempo visto col Pafos è un insulto alla decenza umana'

"Il primo tempo della Juve col Pafos, dopo quanto si era visto contro il Napoli, è un qualcosa di improponibile, un insulto alla decenza umana" queste sono le parole durissime usate da Luca Gramellini ai microfoni del suo canale Youtube nelle scorse ore.

L'opinionista ha proseguito dicendo: "La Juve riesce a fare ogni volta peggio, sempre peggio. Poi fortunatamente negli spogliatoi, evidentemente qualche bastonata deve essere arrivata. Si è cambiato modulo, centrocampo e si è passato al 4-2-3-1. Una strada sulla quale auspico Spalletti possa proseguire".

Proprio sul tecnico bianconero Gramellini ha poi detto: "Invito tutti coloro i quali scrivono sui social Spalletti out e quant'altro a riflettete veramente e domandarsi se quello che ha propinato la Juve ieri nel primo tempo col Pafos può essere riconducibile esclusivamente al toscano. È chiaro, Spalletti con il secondo tempo svolta la Juve ed è quella svolta, spero, che possa essere continuata ora nel tempo.

Ma a me sembra chiaro che cambiano gli allenatori ma le problematiche sono sempre le stesse. È evidente che questa squadra sia fondamentalmente e caratterialmente mediocre, tecnicamente non proprio eccelsa e a livello di personalità sia sottoterra".

L'opinionista ha concluso il suo intervento parlando infine di Locatelli: "Ieri nella pochezza della prestazione vince credo 7 o 8 contrasti in scivolata a terra ma secondo me resta uno che non deve giocare a calcio. Locatelli vive tutti i suoi contrasti in scivolata. Ieri è andata bene, ma un giocatore deve stare in piedi, non deve essere sempre a terra. Detto questo, vorrei domandare a Spalletti perché non pensa di mettere proprio il capitano della Juventus al posto di Kelly, che peggio di cosi non può fare".

Oppini: 'Col cambio di modulo si fanno due gol in 10 minuti'

Della gara di Champions giocata all'Allianz Stadium e dei cambi tattici fatti dal tecnico della Juventus ha scritto su X anche il giornalista e tifoso bianconero Francesco Oppini: "Nulla di personale, ma non è un caso che appena Spalletti cambia Locatelli e passa a quattro, fa due gol in meno di 10 minuti mentre prima faticava ad arrivare in area del modesto Pafos? Intanto altri tre punti pesanti in Champions per la Juventus in vista dei playoff".