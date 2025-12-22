Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe due sole opzioni con Kenan Yildiz o rinnova il suo contratto nel breve periodo o decide di cederlo definitivamente per 200 milioni di euro.

Massimo Mauro: 'Yildiz? O gli rinnovi il contratto o lo vendi a 200 milioni di euro'

L'ex calciatore Massimo Mauro è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport e parlando della Juventus e del suo asso turco Kenan Yildiz ha detto: "Si può paragonare a Del Piero per caratteristiche, ma nulla a che vedere con Platini.

In quel caso di strada da fare ce n’è ancora. Mi sembra che Comolli abbia l’esperienza necessaria per fare gli interessi della Juve. O lo vende a 200 milioni o gli rinnova il contratto, ed è evidente che tutti si aspettano che lo trattenga".

Mauro ha poi espresso una riflessione articolata sulla situazione di Dusan Vlahovic, sottolineando come, a suo avviso, alcune dinamiche vadano accettate e accompagnate con rispetto. Mauro ha evidenziato che il rapporto tra il giocatore e l’ambiente juventino è stato complesso e travagliato negli ultimi due anni, caratterizzato da difficoltà evidenti. In tali circostanze, secondo l’ex centrocampista, è opportuno assecondare l’evoluzione naturale degli eventi, pur riconoscendo il rammarico per un epilogo che avrebbe potuto essere diverso.

Situazioni di questo tipo, ha osservato, possono verificarsi tanto nello sport quanto nella vita.

Passando all’analisi degli altri attaccanti, Mauro ha riconosciuto a Jonathan David qualità specifiche che possono risultare preziose all’interno dell’area di rigore e utili nel corso di una stagione lunga e impegnativa. Tuttavia, nel contesto di un club di vertice, lo considera maggiormente adatto a ricoprire un ruolo di rotazione, come terza o quarta opzione offensiva.

Diversa la valutazione su Openda, descritto come un attaccante dalle caratteristiche complementari. Mauro ha sottolineato come, in presenza di spazi da attaccare – come avvenuto nella gara contro la Roma – il giocatore possa incidere in maniera significativa.

L’ex calciatore ne ha apprezzato in particolare l’intelligenza tattica e la capacità di scegliere con lucidità tempi e modi per inserirsi efficacemente nella manovra offensiva.

Juve, tanti top club della Premier sulla scia di Yildiz

Se la Juventus, come afferma Mauro, non riuscisse a rinnovare il contratto a Yildiz e scegliesse di cederlo, avrebbe a disposizione una rosa di squadre fra cui scegliere di altissimo livello. Sulle tracce del talento turco infatti ci sarebbero diverse società di Premier League, tra cui Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United.