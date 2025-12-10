La Juventus ritrova slancio e fiducia in Europa grazie a un successo fondamentale ottenuto nella sesta giornata della nuova Champions League. All’Allianz Stadium, i bianconeri superano il Pafos per 2-0 e riaccendono le proprie ambizioni continentali, in una serata che potrebbe segnare la svolta della stagione in campo europeo.

Le reti firmate da Weston McKennie e Jonathan David stendono il Pafos e regalamo la vittoria a Spalletti

La Juventus rialza la testa e lo fa nel momento più delicato della stagione europea. Nella sesta giornata della nuova Champions League, i bianconeri hanno superato il Pafos con un convincente 2-0, mostrando soprattutto nella ripresa quella solidità e quella continuità che erano mancate nelle prime settimane della competizione.

A firmare il successo ci hanno pensato Weston McKennie, imbeccato da un assist di Cambiaso, e Jonathan David, che ha chiuso la sfida in collaborazione con Yildiz.

Non serviva spettacolarizzare, ma serviva vincere: missione compiuta. Con questi tre punti la Vecchia Signora sale a quota 9, una risalita importante che vale il diciassettesimo posto nella maxi graduatoria della competizione. Una posizione che permette a tifosi e a Luciano Spalletti di guardare al futuro con maggiore serenità. Del resto, poche settimane fa la Juventus era precipitata nei bassifondi del ranking, con un cammino europeo che sembrava già compromesso.

Il prossimo avversario sarà Mourinho

Ora, invece, lo scenario è completamente diverso: nulla è deciso e nulla è precluso.

Con una classifica così corta, la top 8 è tutt’altro che un miraggio. Le squadre attualmente al sesto, settimo e ottavo posto, ovvero Atletico, Real Madrid e Inter, viaggiano tutte a quota 12, un distacco colmabile, soprattutto se i bianconeri manterranno il ritmo e la fiducia ritrovata in Europa. Entrare nelle prime otto significherebbe evitare il passaggio dai sedicesimi di finale e garantirsi un posto diretto agli ottavi: un obiettivo che, fino a poche settimane fa, sembrava pura fantasia.

Determinante, in questo senso, sarà la prossima sfida del 21 gennaio, ancora tra le mura amiche, contro il Benfica di José Mourinho. I portoghesi, reduci dalla vittoria contro il Napoli al Da Luz, arriveranno a Torino con l’intenzione di fare il colpaccio per scalare una classifica precaria. Per Spalletti e i suoi sarà uno snodo cruciale, prima dell'ultima giornata del girone che li vedrà contrapposti al Monaco il 28 gennaio.