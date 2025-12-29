Secondo quanto riferito a Juventibus dal giornalista Dario Pellegrini, la Lazio avrebbe chiesto alla Juventus il prestito con diritto di riscatto da pagare nell'estate del 2026 di Fabio Miretti, giovane centrocampista utilizzato da Luciano Spalletti come comprimario.

Juve, Miretti al centro delle trattative con la Lazio: i biancocelesti lo vorrebbero in prestito

Nel corso dell’ultima puntata di Juventibus, trasmissione Twitch seguita dall’universo bianconero, il giornalista Dario Pellegrini ha lanciato un’indiscrezione di calciomercato destinata a far discutere, chiamando in causa direttamente Juventus e Lazio.

Ai microfoni del programma, Pellegrini ha infatti svelato come il club capitolino avrebbe mosso i primi passi per il centrocampista della Juventus Fabio Miretti, individuato come rinforzo ideale per la seconda parte di stagione.

Secondo quanto riferito dal giornalista, la richiesta della Lazio sarebbe stata formulata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che però non avrebbe convinto fino in fondo la dirigenza bianconera. In particolare, l’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli non avrebbe accolto con entusiasmo una proposta ritenuta poco garantista, preferendo scenari più definitivi o quantomeno economicamente più tutelanti per il club torinese.

La partita, tuttavia, resterebbe aperta.

Sempre stando a Pellegrini, la Lazio potrebbe provare a rimescolare le carte inserendo nell’operazione il nome di Christos Mandas, portiere greco che negli ultimi giorni è stato accostato proprio alla Vecchia Signora. L’idea sarebbe quella di impostare una sorta di doppio scambio per i prossimi sei mesi, capace di soddisfare entrambe le società e di superare le resistenze iniziali della Juventus.

Uno scenario che, col passare delle settimane, potrebbe diventare sempre più intrigante per i bianconeri, soprattutto nel caso in cui Mattia Perin dovesse realmente lasciare Torino a gennaio per fare ritorno al Genoa. In quel contesto, l’arrivo di Mandas rappresenterebbe una soluzione tecnica immediata, mentre il futuro di Miretti resterebbe al centro di un’operazione ancora tutta da definire, ma che potrebbe animare il mercato invernale.

Miretti, eleganza e dinamismo per un centrocampista di grandi prospettive

Fabio Miretti è un centrocampista moderno, elegante nel modo di stare in campo e prezioso per equilibrio e dinamismo. Dotato di una buona struttura fisica, unita a rapidità e resistenza, abbina qualità atletiche a un’intelligenza tattica spiccata. Sul piano tecnico si distingue per la pulizia nel controllo di palla, la visione di gioco e la capacità di muoversi tra le linee, garantendo soluzioni continue in fase di possesso. Non è un giocatore di sola corsa, ma un interprete capace di dare ritmo alla manovra, inserirsi senza palla e partecipare con continuità sia alla costruzione che alla fase di ripiegamento. Insomma, un profilo che si potrebbe sposare molto bene con il concetto di calcio espresso da Maurizio Sarri.