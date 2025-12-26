Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube facendo un parziale punto sul mercato di alcune big: "La Juventus è in una situazione molto chiara: qualche pilastro o presunto tale che non è più titolare può andar via soltanto in presenza di offerte stratosferiche. Io non credo a scambi col Milan che possono convenire a entrambe le società per Gatti. Non credo, in generale, a operazioni che possano portare una big a rafforzare un'altra big in una situazione di classifica equilibrata, di punto a punto, che poi potrebbero far nascere dei rimpianti.

Il discorso vale anche per Frattesi, che è un obiettivo della Juventus. L'Inter non scenderà da quella cifra e credo che non ci siano al momento scambi in grado di poter accontentare chiunque o entrambe e quindi dobbiamo capire quanto e come la Juventus potrà avvicinarsi a una situazione del genere. I centrocampisti Hjulmand o Tonali che resistono dalla scorsa estate hanno una valutazione molto molto più importante e ci vorrebbe secondo me un un esborso importante o un sacrificio rispetto a quello che tu hai in organico".

Pedullà: 'Roma sarà la grande protagonista di gennaio'

Pedullà parlando della Roma ha poi aggiunto: "Sarà la grande protagonista di questa sessione di mercato. Lo si è capito dalle tratattive che sono state indirizzate e dalla necessità di fare un doppio colpo.

È normale che quando parli di Zirkzee e di Raspadori parli di due attaccanti che hanno una certa valutazione, che sono di proprietà di società importanti, rispettivamente lo United e l'Atletico Madrid. Poi c'é la Coppa d'Africa è in mezzo ai pensieri di tutti e quindi bisogna ancora avere un po' di pazienza, ma la Roma cercherà di anticipare per tempo almeno un paio di operazioni. Se lo United vorrà aspettare metà mese per Zirkzee cercherà di fare con Raspadori: è chiaro che deve dare delle garanzie all'Atletico Madrid, deve essere un diritto - obbligo, senza forzare troppo la mano sulla prima opzione. Quindi poi dovranno dedicarsi a situazioni che sono reduci da un fallimento, perché a sinistra l'acquisto di Tsimikas è stato sbagliato e perché Ferguson è stato bocciato da Gasperini".

Pedullà infine sui giallorossi: "Poi c'é il discorso su Disasi del Chelsea, un calciatore proposto nelle ultime quattro/cinque sessioni al Milan e alla Roma e che probabilmente Gasparini prenderebbe, ma bisogna capire gli slot e il prezzo. La Roma sta mettendo a posto il bilancio, quindi può impegnarsi con qualche pagherò, non può fare due o tre operazioni a titolo definitivo in questa sessione, visto che vuole mantenere Svilar, vuole mantenere i gioielli, vuole mandare a giocare probabilmente Baldanzi oppure Bailey, vuole risolvere la vicenda Dovbik. Ecco, la Roma è la società che si sta muovendo di più e che, secondo me, farà trovare dei bei regali a Gasparini sotto l'albero anche come risarcimento per quello che non gli hanno fatto la scorsa estate".

Roma, Amorim spaventa i giallorossi: 'Senza sostituti nessuno andrà via'

Zirzkee, seguendo le parole di Pedullà, sarebbe quindi un grande obiettivo della Roma per gennaio ma le ultime parole di Amorim, potrebbero frenare l'entusiasmo nella Capitale. Il tecnico del Manchester United, nella conferenza stampa avvenuta alla vigilia del match con il Newcastle, ha detto seccamente: "Nessun giocatore andrà via senza aver trovato prima un sostituto, la mia squadra è già a corto di giocatori".