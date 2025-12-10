Secondo quanto scritto su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus starebbe preparando per il mercato di gennaio un'offerta al Marsiglia da 25 milioni di euro per Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino già accostato alla Vecchia signora nella scorsa estate. Sempre secondo Konur inoltre il club piemontese monitorerebbe Tarik Muharemović del Sassuolo.

Ekrem Konur: 'I bianconeri stanno preparando un'offerta da 25 milioni di euro per Balerdi del Marsiglia'

Il mercato invernale si avvicina ormai a grandi passi e dalla Juventus ci si attende almeno un grande colpo, uno a centrocampo e l'altro in difesa.

Proprio per il reparto arretrato il noto giornalista turco Ekrem Konur ha scritto due messaggi su X nei quali rivela altrettanti nomi che potrebbero essere papabili per la vecchia signora.

"La Juventus sta preparando un'offerta da 25 milioni di euro per ingaggiare il difensore del Marsiglia Leonardo Balerdi. La Juve non è l'unica squadra europea a monitorarne i progressi. Altri club lo stanno osservando in questo momento: Newcastle United, Atletico Madrid, Inter, Milan, AC Milan".

L'interesse per Balerdi della Juventus non risulta essere nuovo: il club bianconero avrebbe già cercato di acquisire lo stopper argentino nella scorsa estate, quando Igor Tudor lo aveva indicato come uno dei nomi su cui puntare per tamponare quella che sarebbe stato il rientro graduale di Gleison Bremer.

Konur, nel secondo messaggio su X ha poi fatto un altro nome che coinvolgerebbe anche altre società di Serie A: "Inter e Milan hanno assistito a Sassuolo-Fiorentina per osservare Tarik Muharemović. L'interesse per il 22enne difensore bosniaco sta crescendo. La Juventus torna in corsa, anche il Napoli sta valutando la possibilità".

Personalità e senso dell'anticipo fra le qualità di Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, difensore centrale del Marsiglia, è un profilo che unisce aggressività, pulizia nelle uscite e buona padronanza del pallone. Dotato di ottimo senso dell’anticipo, rompe spesso la linea per aggredire il portatore, mantenendo però una discreta precisione negli interventi. La sua struttura longilinea gli permette di essere efficace nei duelli aerei, mentre la mobilità superiore alla media per un centrale della sua stazza gli consente di difendere anche in campo aperto.

Con la palla tra i piedi mostra personalità: costruisce dal basso con verticalizzazioni mirate e non teme di portare palla quando necessario per superare la prima pressione avversaria. Inoltre è capace di adattarsi sia a difesa a tre che a quattro.