Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso Radu Dragusin, centrale difensivo già passato in gioventù per la Continassa e attualmente in forza nel Tottenham.

Juventus, occhi su Dragusin, centrale difensivo che piace a Roma, Milan, Inter e Napoli

La Juventus guarda al futuro e inizia a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Con una stagione ancora lunga e diversi interrogativi legati alla tenuta difensiva, il club bianconero starebbe visionando più profili in vista delle prossime finestre di mercato, con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo e numerico della difesa.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza juventina sarebbe quello di Radu Dragusin, vecchia conoscenza della Serie A e cresciuto proprio alla Continassa. Il centrale rumeno, classe 2002, è rientrato da poco dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno e attualmente milita nel Tottenham. La sua avventura in Premier League, però, potrebbe già essere arrivata a un punto di svolta: il difensore potrebbe infatti lasciare Londra già a gennaio, anche con la formula del prestito, a patto di inserire un diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro da esercitare a giugno.

La Juventus, tuttavia, non sarebbe l’unica pretendente. Su Dragusin ci sarebbe praticamente mezza Serie A, con Roma, Inter, Milan e Napoli pronte a inserirsi nella corsa per il difensore rumeno. Una concorrenza folta che renderebbe l’operazione tutt’altro che semplice, sia per i costi sia per la volontà del Tottenham, e che potrebbe spingere i bianconeri a valutare piste alternative.

Juventus, l'alternativa low cost per giugno si chiamerebbe Marcos Senesi

Non a caso, un altro profilo seguito con grande attenzione sarebbe quello di Marcos Senesi. Lo stopper argentino del Bournemouth dovrebbe infatti lasciare la Premier League al termine della stagione in corso come parametro zero. Un’occasione particolarmente ghiotta per la Vecchia Signora, che avrebbe la possibilità di assicurarsi un difensore di qualità, affidabile e con esperienza internazionale senza dover sborsare un centesimo per il cartellino.

Il mercato invernale si avvicina quindi a grandi passi e la Juventus sembra già aver tracciato la rotta: rinforzare la difesa è una delle priorità, e tra ritorni suggestivi e occasioni a costo zero, la dirigenza bianconera prepara le prossime mosse per costruire il futuro.