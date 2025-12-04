Secondo quanto riferito dal giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio, per la Juventus battere in trasferta il Napoli domenica sera potrebbe non essere una missione impossibile, perché la formazione partenopea sta perdendo pezzi importanti a causa degli infortuni. Della gara del Maradona ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Brambati.

Zazzaroni crede nei bianconeri: 'Battere questo Napoli non è una missione impossibile'

Il giornalista nonché direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando del big match di domenica sera fra Napoli e Juventus ha detto: "Sono due squadre piene di infortunati.

Il Napoli ne ha sette fuori, ha un centrocampo da reinventare e poche soluzioni comunque. La Juve ha perso Vlahovic, Gatti, e ancor prima Bremer. Non è comunque una mission impossible, soprattutto con un Napoli così".

Zazzaroni ha poi precisato che la Juventus non è necessariamente chiamata a lanciare un segnale nella trasferta di Napoli, poiché dovrà misurarsi a breve anche con Bologna e Roma: secondo il giornalista, l’obiettivo dei bianconeri deve essere quello di raccogliere il maggior numero possibile di punti per rimanere agganciata al vertice, evitando così di esporsi a rischi significativi.

Analizzando il possibile schieramento del Napoli, Zazzaroni ha ipotizzato la presenza in mediana di McTominay ed Elmas, ritenendo che siano le uniche soluzioni realmente disponibili.

Ha inoltre evidenziato come si affrontino due tra gli allenatori più meticolosi nella preparazione delle gare, ribadendo tuttavia che sono i giocatori a incidere in modo decisivo sugli esiti delle partite.

A tal proposito, ha rimarcato la differenza di peso tecnico tra elementi come Hojlund, Lang e Neres e profili quali Lukaku e Politano. Ha anche valutato l’assenza di Lobotka come paragonabile, per impatto, a quella di Bremer per la Juventus. Zazzaroni ha sottolineato come, in certe circostanze, le squadre debbano necessariamente adattarsi alle situazioni e “arrangiarsi” con le soluzioni disponibili.

Infine il giornalista ha rimarcato come Luciano Spalletti, in qualità di grande ex, dovrà probabilmente confrontarsi con una parte di contestazione, anche consistente che gli tributerà il Maradona, lo stadio dove il toscano vinse lo scudetto con la formazione partenopea nel 2022-23.

Brambati: 'Al netto delle assenze vedo il Napoli favorito sulla Juve'

Di tutt'altro parere è Massimo Brambati, ex calciatore che parlando a TMW Radio della favorita fra Napoli e Juve ha detto: "A oggi, anche al netto dell'assenza di Lobotka, vedo il Napoli. Ha un allenatore che sa come cercare di spostare la forza dalla sua parte. La Juventus devo capire quanta mano c'è già di Spalletti. E ancora non l'ho capito".