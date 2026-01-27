Il calciomercato dell’Inter può farsi rovente proprio negli ultimi giorni della finestra invernale dedicata ai trasferimenti; il crocevia può essere l’ultima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma domani 27 gennaio 2026. Una sfida che può determinare verdetti che potrebbero agevolare o complicare le trattative più chiacchierate del momento come ad esempio il possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Il croato, memore dei 7 anni di successi tra gioie e dolori, sarebbe pronto al rientro ed avrebbe anche chiesto al PSV di agevolare il suo ritorno all’Inter.

Dal canto suo, la dirigenza olandese vorrebbe prima conoscere il proprio destino europeo dopo la sfida contro il Bayern Monaco.

Ivan Perisic bis, cosa manca per il ritorno all’Inter

La voglia di Ivan Persic di concretizzare il ritorno all’Inter è stata quasi manifestata in maniera plateale da parte del croato, sui social. L’esterno attualmente al PSV ha infatti commentato in maniera inequivocabile l’acquisto da parte dei nerazzurri del connazionale Leon Jakirovic. I complimenti di Ivan, conditi dai colori nerazzurri e due mani che pregano, sembrano quasi un messaggio in codice con l'antifona chiara di una voglia preponderante di rientrare all’Inter.

Cosa manca dunque per il possibile ritorno di Perisic all’Inter?

Come anticipato, l’ostacolo attualmente è tutt’altro che economico. Il PSV preferisce scoprire il proprio destino in Champions League che sarà determinato dall’ultima sfida del super-girone contro il Bayern Monaco. Gli olandesi attualmente occupano il 22esimo posto ed un’eventuale sconfitta potrebbe condannare all’uscita dalla competizione. L’ipotesi playoff sarebbe invece un deterrente per la dirigenza rispetto all'idea di privarsi dell’esterno croato.

Dan Ndoye, possibile ritorno di fiamma se non si chiude per Ivan Perisic

Non solo Ivan Perisic sul taccuino nerazzurro; per l’attualità - o forse più per la prossima sessione di calciomercato - sembra essere tornato di moda il nome di Dan Ndoye.

L’esterno ex Bologna non è riuscito ad imprimere la sua firma al Nottingham Forest; una stagione scandita da più bassi che alti e che potrebbe dunque favorire un possibile trasferimento e dunque ritorno in Italia. Per lo svizzero si tratta di un ritorno di fiamma dato che già in passato la dirigenza dell’Inter non ha nascosto un discreto interesse nei suoi confronti.

Ad oggi, la trattativa per Dan Ndoye del Nottingham Forest è puramente ipotetica; i discorsi potrebbero riaprirsi forse proprio in funzione di quello che sarà il destino di Ivan Perisic in orbita ritorno all’Inter. Data la necessità di ovviare alla carenza numerica sula corsia di destra, la dirigenza nerazzurra potrebbe affondare il colpo per lo svizzero potendo optare anche per la carta Davide Frattesi per un possibile scambio.

Luis Henrique, la cessione non è utopia se arrivano rinforzi sulla fascia destra

Tra Ivan Persic e Dan Ndoye, fari puntati anche sul destino di Luis Henrique soprattutto dopo la sfida di Serie A tra Inter e Pisa dove con il brasiliano sostituito dopo poco più di 30’. Una sorta di bocciatura - seppur circoscrivere alla gara - dopo un buon numero di partite giocate da titolare. L’impressione è però che il brasiliano faccia fatica ad incidere; troppo imbrigliato dalla paura di sbagliare e dunque auto-costretto all’esecuzione di compiti basilari e spesso prevedibili. In quest’ottica, con le ipotetiche mosse di calciomercato, l’esterno nerazzurro potrebbe già lasciare Milano per trovare più spazio e fiducia altrove. C’è l'interesse del Besiktas - per ora respinto dall’Inter - che potrebbe riaccendersi proprio in questi ultimi giorni dedicati ai trasferimenti.