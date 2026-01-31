La Juventus prova a stringere i tempi negli ultimi giorni del mercato invernale, alla ricerca di soluzioni funzionali che possano completare la rosa senza stravolgerne gli equilibri economici. In quest’ottica si inserisce l’ultima indiscrezione rilanciata dal giornalista Fabrizio Romano, secondo cui il club bianconero avrebbe già trovato un accordo di massima con Emil Holm, terzino destro svedese attualmente in forza al Bologna.

Accordo Juve-Holm: prestito fino a giugno

Secondo quanto riportato da Romano, la Juventus avrebbe già definito i termini dell’intesa con Emil Holm, che arriverebbe a Torino in prestito fino al prossimo giugno.

Il laterale svedese rappresenterebbe un rinforzo affidabile per la corsia destra, garantendo corsa, fisicità e una discreta esperienza maturata in Serie A. Ora però la palla passerebbe al Bologna, chiamato a valutare l’operazione nel suo complesso. Il club emiliano, infatti, dovrebbe accettare di accogliere per i prossimi cinque mesi Joao Mario, terzino portoghese attualmente fuori dal progetto tecnico della Juventus. L’operazione sarebbe costruita sulla base di un prestito secco per entrambi i calciatori, senza obblighi o diritti di riscatto, configurandosi come uno scambio di fatto, utile a entrambe le società per ridare spazio a giocatori poco centrali nelle rispettive rotazioni.

Comprimari a confronto: i numeri di Holm e Joao Mario

L’eventuale scambio tra Holm e Joao Mario viene letto anche alla luce dell’utilizzo limitato che entrambi hanno avuto finora. Si tratta di due calciatori considerati comprimari dai rispettivi allenatori, ma con numeri che raccontano situazioni differenti. Emil Holm, pur non essendo un titolare fisso nel Bologna, ha comunque collezionato 1.240 minuti complessivi tra tutte le competizioni, riuscendo a ritagliarsi uno spazio non marginale nelle rotazioni rossoblù. Discorso decisamente diverso per Joao Mario, che alla Juventus ha trovato pochissima continuità: appena 373 minuti disputati in gare ufficiali dall’inizio della stagione, un dato che certifica la sua uscita dal progetto tecnico bianconero.

In questo senso, lo scambio in prestito secco potrebbe rappresentare una soluzione di buon senso: la Juventus aggiungerebbe un’alternativa affidabile sugli esterni difensivi, mentre il Bologna offrirebbe a Joao Mario la possibilità di rilanciarsi e trovare maggiore spazio.