Il calciomercato invernale ha aperto ufficialmente i battenti il 2 gennaio e in pochi giorni è già entrato nel vivo, confermandosi una fase decisiva per il prosieguo della stagione. Le società stanno intervenendo con operazioni mirate, tra colpi d’esperienza, giovani in prospettiva e prestiti strategici. La giornata del 9 gennaio ha offerto un quadro chiaro del fermento in atto: in Serie A spicca l’arrivo di Hernani al Monza e la trattativa tra Roma e Dragusin, mentre la Lazio lavora per Timber. Movimenti importanti anche tra Serie B e Serie C, con numerose ufficialità e affari in dirittura d’arrivo che coinvolgono club ambiziosi e realtà in cerca di equilibrio.

Tra acquisti definitivi, prestiti con formule articolate e contatti sempre più concreti, il mercato invernale sta già ridisegnando scenari e gerarchie.

Calciomercato live: 10 gennaio