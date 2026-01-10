Il calciomercato invernale ha aperto ufficialmente i battenti il 2 gennaio e in pochi giorni è già entrato nel vivo, confermandosi una fase decisiva per il prosieguo della stagione. Le società stanno intervenendo con operazioni mirate, tra colpi d’esperienza, giovani in prospettiva e prestiti strategici. La giornata del 9 gennaio ha offerto un quadro chiaro del fermento in atto: in Serie A spicca l’arrivo di Hernani al Monza e la trattativa tra Roma e Dragusin, mentre la Lazio lavora per Timber. Movimenti importanti anche tra Serie B e Serie C, con numerose ufficialità e affari in dirittura d’arrivo che coinvolgono club ambiziosi e realtà in cerca di equilibrio.
Tra acquisti definitivi, prestiti con formule articolate e contatti sempre più concreti, il mercato invernale sta già ridisegnando scenari e gerarchie.
Calciomercato live: 10 gennaio
- UFFICIALE! Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Fofana. Il classe 2003 arriva a titolo definitivo
- Nel caso in cui Lucca dovesse partire, il Napoli potrebbe puntare su Evan Ferguson della Roma ma di proprietà del Brighton.
Sampdoria: i blucerchiati seguono con attenzione Viti, attualmente fuori dai programmi della Fiorentina e di proprietà del Nizza
Serie C: la Salernitana accelera e mette la freccia nella corsa a Cuppone, superando la concorrenza per l’attaccante del Cerignola.
Parallelamente è stato avviato il capitolo cessioni, con Coubis diretto al Cluj