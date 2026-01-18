Lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X parlando della Juventus e del tempismo con il quale i bianconero dovrebbero intervenire per rinforzare la squadra in questa finestra di riparazione di gennaio: "Dico solo questo: se la Juve vuole intervenire sul mercato, si muova in fretta perché giocando ogni tre giorni, comprare giocatori a fine gennaio rischia di essere solo dannoso".

Mecca, analizzando poi la sconfitta incassata dalla Juventus per 1 a 0 sul campo del Cagliari ha aggiunto: "Non so davvero cosa dire. 1 tiro subito 1 gol.

18 angoli a 1, battuti tutti male. Resettare e pensare alla partita di mercoledì, non si può fare altro. Oggi peraltro mi sono svegliato con la rabbia e la delusione. Nel passato recente dopo le sconfitte provavo solo apatia. Significa che la strada intrapresa è quella giusta".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Quando non hai soldi, devi trattare e sperare che accettino formule diverse'

Le parole di Mecca hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Edoardo tu hai ragione, ma quando i soldi sono contati devi trattare, sperare che accettino formule diverse dal pagamento cash. È così purtroppo" scrive rassegnato un utente su X. Un altro se la prende con la società sottolineando: "Se ci fosse anche solo un minimo interesse nel rilanciare la squadra, si sarebbero fatte scelte ed investimenti diversi in questi anni.

Si vivacchia. Stop."

Mateta, un nome che potrebbe scaldare il mercato della Juventus in questa settimana

Al netto delle parole di Mecca, la Juventus starebbe muovendo in questi giorni i primi passi concreti nei confronti di Mateta, centravanti del Crystal Palace ritenuto funzionale per il gioco di Spalletti. Tutto dipenderà dalla risposta del club inglese rispetto alla proposta che l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli dovrebbe formulare nelle prossime settimane per il bomber francese. Si parlerebbe quindi di un prestito oneroso e riscatto obbligatorio fissato per giugno di circa 28 milioni di euro. Se con Mateta dovesse andare male, allora non sarebbe da escludere un tentativo in extremis dei bianconeri per El Nesyri, centravanti del Fenerbahce classe '97 che avrebbe altri costi rispetto al centravanti transalpino.