In queste ore si sta scatenando una polemica al limite del paradossale sul web: tantissimi tifosi della Juventus stanno infatti accusando Mattia Perin, portiere titolare nell'1 a 0 incassato dai bianconeri contro il Cagliari, di aver ritratto la mano sul tiro di Luca Mazzitelli. Una controversia che ha voluto spegnere con parole decise Graziano Campi, giornalista sportivo che sul proprio account X ha scritto: "Perin non ritrae la mano: dopo il tuffo si riposiziona per attutire la caduta. Sbaglia McKennie, che è in marcatura su Mazzitelli e lo lascia andare: si prende due metri per tirare indisturbato, col portiere coperto, preso in controtempo e col pallone che gli rimbalza a un metro".

Juventus, Campi: 'Questa rosa ha rovinato sia Motta che Tudor e ora non è colpa di Spalletti'

Campi ha poi scritto un secondo messaggio dedicato alla qualità della rosa della Juventus e ai vari avvicendamenti sulla panchina del club bianconero: "Tra Tudor e Spalletti io tatticamente preferisco il secondo, come preferivo Motta a Tudor. Resto convinto che le mancanze di questa rosa abbiano rovinato sia Motta che Tudor, e che oggi non sia colpa di Spalletti. Ma quelli che mi insultano non capiranno lo stesso".

Il giornalista, commentando il KO della vecchia signora incassato contro il Cagliari ha poi sottolineato: "La Juventus piomba -10 dall'Inter. Al momento dell'esonero di Tudor, con lo scontro diretto vinto, la Vecchia Signora era a -3".

Un pensiero, quello espresso da Campi, che ha scatenato tantissime repliche di utenti sul web.

I tifosi rispondono a Campi: 'Questa squadra ha limiti serissimi e in Champions sarà dura entrare nonostante Spalletti'

L'ultimo pensiero di Campi ha acceso il dibattito sul web: "La Juventus di Tudor in 8 partite aveva fatto 12 punti, 1,5 a partita di media; la Juventus di Spalletti 27 punti in 13 partite, qualcosa in più di 2 punti a gara di media, di cosa stiamo parlando?" sottolinea un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Io direi: abbiamo limiti serissimi e in Champions sarà durissima entrare (nonostante Spalletti). E il paradosso è che rischia di pagare Spalletti per tutti. p.s. Tudor è comunque un ottimo tecnico".