Nelle scorse ore il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato di Manuel Locatelli e lo ha fatto nella conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari: "Chi lo dice che non è adatto per fare il capitano della Juve? Secondo me ci sono dei dati che parlano per Locatelli. Dal mio punto di vista, vorremmo proporre un gioco perché a me piace così e nella mia storia mi ha dato dei vantaggi, per cui si passa di lì e ci sono quelli un po' più addetti a creare opportunità e quelli addetti a mantenere un equilibrio. Per me lui è perfetto".

Spalletti, la stima per Locatelli e il mercato

Secondo Spalletti, il centrocampista sta interpretando una funzione che sarebbe auspicabile padroneggiasse pienamente, legata a compiti di sacrificio e di equilibrio, fondamentali per il rendimento collettivo. Il tecnico lo considera particolarmente adatto a questo tipo di responsabilità, sottolineandone il costante percorso di crescita e la capacità di mantenere un’elevata attenzione tattica in ogni fase di gioco. In quest’ottica, lo ritiene un profilo credibile e autorevole anche nel ruolo di capitano della Juventus.

In merito al mercato, l’allenatore ha chiarito che la sessione invernale rappresenta principalmente un’opportunità per inserire in rosa calciatori o caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti.

Ha precisato che, da questo punto di vista, l’attenzione al mercato è costante sin dal suo arrivo, poiché la conoscenza del gruppo è un processo in continua evoluzione. Nel corso delle ultime settimane, Spalletti ha rilevato segnali incoraggianti, osservando comportamenti e soluzioni nuove da parte di diversi elementi della rosa. A suo avviso, una visione aperta del calcio amplia le possibilità di apprendimento e di sviluppo, alimentando curiosità e margini di miglioramento. Il tecnico si è detto convinto che la squadra possa crescere ulteriormente, valorizzando quanto di nuovo è già emerso, pur riconoscendo che permangono alcuni aspetti e caratteristiche che potrebbero rendersi necessari in futuro.

Juve, il terzino e l'esterno nel mirino

Proprio sul mercato, la Juventus starebbe lavorando per portare un paio di calciatori alla Continassa. Nella fattispecie, Comolli vorrebbe prendere un terzino basso di destra, con Mingueza del Celta Vigo fra i preferiti e un esterno alto a sinistra, con Daniel Maldini in lizza per un posto a Torino.