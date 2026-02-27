La Juventus torna a guardare con attenzione al mercato dei centravanti e, secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, in vista della prossima estate potrebbe riaccendersi una pista già battuta in passato. Alla Continassa, infatti, sarebbe nuovamente finito sotto osservazione il profilo di Alexander Sorloth, potente attaccante norvegese attualmente in forza all’Atletico Madrid. Una suggestione che nasce dall’incertezza legata al futuro di Dusan Vlahovic, sempre più in bilico e con un contratto in scadenza al termine della stagione in corso.

Nodo Vlahovic e ricerca del profilo giusto

La situazione legata a Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Il centravanti serbo rappresenta ancora un patrimonio tecnico importante, ma la sua posizione contrattuale impone riflessioni profonde. Senza un rinnovo, l’addio a fine stagione diventerebbe inevitabile e la Juventus dovrebbe individuare un sostituto in grado di garantire peso offensivo e affidabilità immediata. In questo senso, Sorloth verrebbe considerato un profilo ideale: fisico imponente, grande capacità di giocare spalle alla porta e una presenza costante in area di rigore. Caratteristiche che ben si sposerebbero con le esigenze tattiche di Luciano Spalletti e con la necessità di avere un riferimento offensivo solido, capace di reggere il confronto con le difese più strutturate del campionato italiano.

Atletico bottega cara, ma i rapporti aiutano

La trattativa, però, non si annuncia semplice. Sorloth è a tutti gli effetti il centravanti titolare dei Colchoneros e sotto la guida di Diego Simeone è diventato un perno dell’impianto offensivo madrileno. I numeri parlano chiaro: 15 gol realizzati in 36 presenze complessive, una media che certifica il peso specifico del norvegese all’interno della squadra spagnola. Cedere un attaccante con queste statistiche non è mai banale, ma la Juventus può contare su un fattore non secondario: gli ottimi rapporti tra i due club. L’operazione che ha portato Nico González a muoversi sull’asse Torino-Madrid ha dimostrato come esista un canale di dialogo privilegiato. Proprio per questo, a fronte di un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, i bianconeri potrebbero riuscire a strappare il sì sia del calciatore sia dell’Atletico.