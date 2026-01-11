La Juventus si prepara ad affrontare la Cremonese in un match di campionato che, al di là del peso specifico dei tre punti, rappresenta un banco di prova importante per diversi singoli. Tra questi, riflettori puntati su Jonathan David, centravanti bianconero chiamato a dare segnali di continuità dopo una prima parte di stagione fatta di pochi alti e molti bassi. La gara contro i grigiorossi potrebbe rivelarsi un’occasione chiave per rilanciare definitivamente il rendimento del canadese, in un momento in cui la squadra di Luciano Spalletti ha bisogno di certezze anche sotto porta.

Fiducia totale di Spalletti e maglia da titolare

Alla vigilia della sfida, è stato lo stesso Spalletti a chiarire le gerarchie in attacco nel corso della conferenza stampa. Jonathan David partirà titolare contro la Cremonese, un segnale di fiducia netto da parte dell’allenatore toscano, che crede nel potenziale del classe 2000 e nella sua capacità di incidere con continuità. Per il centravanti canadese si tratta di un’opportunità importante per confermare quanto di buono mostrato nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo. In quella occasione, David ha lasciato il segno sia in fase realizzativa sia nella costruzione del gioco, firmando un gol e un assist che hanno contribuito in maniera decisiva al 3 a 0 dei bianconeri.

Prestazioni che Spalletti si aspetta di rivedere anche in Juventus-Cremonese, soprattutto in termini di movimento, partecipazione alla manovra e freddezza sotto porta.

Numeri da migliorare e occasione contro una Cremonese in difficoltà

Nonostante i segnali incoraggianti, i numeri stagionali di Jonathan David restano al di sotto delle aspettative. Finora l’ex Lille ha messo a segno appena 4 reti in 25 presenze complessive tra campionato e Champions League, un bottino che non rispecchia appieno le sue qualità né il ruolo centrale che ricopre nell’attacco juventino. La sfida contro la Cremonese rappresenta dunque un’occasione ideale anche per incrementare il numero di gol e ritrovare continuità realizzativa.

I grigiorossi, infatti, occupano la tredicesima posizione in classifica e arrivano all’appuntamento con un rendimento tutt’altro che brillante: tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato raccontano di una squadra in difficoltà, soprattutto dal punto di vista difensivo.