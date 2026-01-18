La sconfitta della Juventus con il Cagliari per 1 a 0 ha nuovamente fatto riemergere i problemi a finalizzare della formazione bianconera. Di conseguenza, sul banco degli imputati ci sono finiti gli attaccanti e nello specifico Jonathan David e Lois Openda. Sulla coppia di attaccanti compranti dal club piemontese in estate ha quindi scritto un messaggio ironico su X il giornalista sportivo Fabio Ravezzani.

Juventus, Ravezzani punge Comolli: 'Cosa diceva l'algoritmo quando ha speso 50 milioni per Openda e David?'

Ravezzani, nello specifico ha quindi scritto sui due centravanti della Juventus: "Mateta o comunque un centravanti con le sue caratteristiche è indispensabile per la Juve.

Però sono curioso di sapere cosa diceva l’algoritmo a Comolli quando ha deciso di investire 50 milioni tra cartellino e premio alla firma di David e Openda più 16 milioni di stipendio lordo annuo".

Sul ko della formazione bianconera incassata in casa col Cagliari ha poi sottolineato: "La Juve gioca una partita perfetta. A condizione che non contino i gol. L’attacco non ha fisicità, mille cross per attaccanti molli. Serve subito Mateta o uno simile. Yildiz mostruoso per voglia e strappi, ma impreciso. Miretti sfortunato. Perin incolpevole su gol stranissimo".

Infine proprio sulla rete incassata dai bianconeri e sul mancato intervento dell'estremo difensore della Juve Ravezzani ha evidenziato: "C’è un video in cui sembra che Perin ritragga il braccio sul gol di Mazzitelli.

Attenti a equivocare questa immagine. Il portiere Juve non vede partire il tiro, la velocità è elevata e nessun professionista si farebbe sgamare così. Ritrae il braccio dopo che la palla è entrata"

Juve, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Questa è una squadra di giocatori mediocri'

Le parole di Ravezzani hanno acceso il dibattito fra i tifosi social: "Questa è una squadra fatta di giocatori mediocri. Bisognerebbe che la società dia a Spalletti dei giocatori con più alto tasso tecnico e curriculum per evitare certe brutture" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Dai ragazzi, ad acquisti fatti nessuno aveva osato criticare anzi...facile parlare col senno di poi. Se ne hai occasione Openda e David son due giocatori che devi sempre prendere. Aspettiamo di vedere come evolve la squadra con una punta fisica come Mateta".