Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha dedicato un post sul proprio account X al tecnico della Juventus: "Spalletti litiga con i tifosi che si lamentano, urla nelle orecchie di Openda dicendogli di svegliarsi. Rinnovatelo a vita". Una vera e propria intemerata da parte di Mecca, non nuovo a certe dichiarazioni: lo speaker infatti, è uno degli estimatori più rumorosi del tecnico toscano e ne sta chiedendo la permanenza a gran voce ormai da diverse settimane. Eppure, seguendo quanto riferito nell'ultima conferenza stampa proprio da Spalletti, bisognerà attendere la fine della stagione per capire se la Juventus e il suo attuale allenatore continueranno insieme.

Mecca: 'Non la migliore Juve contro il Benfica ma la vittoria era troppo importante'

Mecca si è poi concentrato sulla vittoria in Champions League della Juventus per 2 a 0 contro il Benfica di José Mourinho: "Non la miglior Juve con tanti errori di imprecisione ma troppo importante vincere e cementare la qualificazione contro una squadra che negli ultimi anni ci ha battuto e umiliato più volte. Bene così. Inoltre io devo chiedere pubblicamente scusa a Lloyd Kelly".

Infine lo speaker, trattando il tema calciomercato e riferendosi al possibile arrivo di En-Nesyri dal Fenerbahce ha scritto: "C’è un dato che fa molto riflettere: dovesse arrivare En-Nesyri alla Juve, sarebbe il giocatore con più trofei vinti in rosa.

Giusto per farvi capire cosa siamo diventati in questi anni".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Spalletti ha compreso cosa deve fare il mister di questa squadra'

Le parole di Mecca su Spalletti, non hanno trovato la piena condivisione del suo vasto pubblico di followers: "Veramente non ha solo urlato a Openda, gli ha dato dato anche un ceffone. Già era scarso e antipatico per i tifosi della Juve quando allenava il Napoli, figuriamoci se dava pure un ceffone a un calciatore del Napoli. Ora è un eroe, il migliore al mondo. Non ce l'ho con te, in genere" scrive in maniera polemica un utente su X. Un altro invece, segue Mecca sul tema Spalletti dicendo: "È un allenatore che secondo me ha compreso a pieno cosa deve fare il mister della Juventus. Però certo domenica abbiamo una partita molto complicata. Vedremo...".